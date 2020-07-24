Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Doğu Akdeniz’deki tüm doğal kaynakların adil biçimde paylaşılmasını istiyoruz. Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız. Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul etmeyiz” dedi.



Kalın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi’nin (EPC) düzenlediği etkinlikte konuştu. Türkiye’nin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) davetiyle Libya’da bulunduğunu vurgulayan Kalın, siyasi süreci desteklediklerini, burada herhangi bir grup veya ülke arasında askeri gerilim veya çatışma yaşamak istemediklerini belirtti. Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un agresif Libya politikası ile Avrupa’da gerçekleştiremediği liderliğini Kuzey Afrika’da göstermek istediğini kaydederken, Fransa’nın Hafter’e sağladığı desteğin, NATO’nun güney güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. Mısır Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye “Libya’ya müdahale” yetkisi vermesini de eleştiren belirten Kalın, Mısır’ın Libya’ya asker göndermesinin tehlikeli bir macera olacağını söyledi.



Maksimalist iddialar



Türkiye ile Yunanistan’ın benzer tarih ve kültürü paylaşan, NATO’da müttefik iki komşu ülke olduğunu anımsatan Kalın, çözümlenememiş konular bulunduğunu anımsattı. Atina’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de maksimalist iddialarda bulunduğunu vurgulayan Kalın, “Yunanistan’ın maksimalist pozisyonunu kabul etmiyoruz” dedi. Sözcü Kalın, Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetine ilişkin olarak da “Yunanistan’ın aşırı tepki gösterdiğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz’de herhangi bir askeri veya siyasi gerginlik istemiyoruz” diye konuştu.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de Yunanistan gibi davrandığını, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini Türkiye’ye baskı amacıyla “pazarlık kozu” olarak kullandığını hatırlatan Kalın, “Doğu Akdeniz’deki tüm doğal kaynakların adil biçimde paylaşılmasını istiyoruz. Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız. Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul etmeyiz” diye konuştu.



Çelik’ten tepki



Bu arada AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirerek, “Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir” değerlendirmesini yaptı.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, “Türkiye’nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert çıktı. Türkiye’ye karşı kullanılan dilin, bir panik dili olduğunu belirten Çelik, Macron’un el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklediğine işaret etti. Macron’un Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizen Çelik, “Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü” ifadesini kullandı.