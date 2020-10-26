Yaptırımın neyse geç kalma yap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı’nda gerçekleştirilen AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin uzun ve meşakkatli bir süreci ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bir yanda halka rağmen halkçılık, bir diğer yanda güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asrileştirmek isteyen jakoben bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan bir anlayış var” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda’nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders’ın kendisine yönelik sözlerine tepkisini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor, kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak, nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün (önceki gün) Kayseri’de de söyledim bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.”

‘Oyunlarını bozduk’

“Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçlerin oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’de briket evler yapıyoruz. İdlib’de evsiz kalanları bu evlere yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Söz verdiler. Başta Almanya, ‘125 milyon avro destek veririz’ dediler. Ondan sonra 50 dereden 50 türlü su getirdiler. Yok Birleşmiş Milletler dediler, yok şurası dediler, burası dediler, bir Allah kuruşu yok. Bunların sözlerine inanılmaz. ‘Biz STK’lar ile bu yolda devam ederiz ve bu briket evleri de inşallah yaparız’ dedik.” Fırat’ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlığı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Libya’da ülkenin meşru yönetiminin yanında yer aldıkları için destek beklerken Türkiye’nin iftiralar ve ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldığını ifade etti. Erdoğan, “Oradaki kardeşlerimiz ve meşru hükümetin daveti ile Libya’dayız. Suriye’de Suriye halkının davetiyle oradayız. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama orada o mazlum milletin davetiyle varız” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Kafkasya’da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuruyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor ve diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap. F-35 için adım attık, paramızı ödedik, vermediniz. Vermiyorsunuz ve bizi tehdit ettiniz. ‘S400’leri Rusya’ya geri gönderin’ dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye’yiz, Türkiye. Daha yeni başbakan olmuştum. Onlardan İHA’ları istedik. Bak SİHA değil İHA. ‘Hiç olmazsa 2 ay kullanmak üzere biz İHA’lardan verelim’ dedi. Fakat bu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bırakın İHA’yı, SİHA’larımız var. SİHA’lar şu anda dünyada örnek konumuna geldi.”

‘Mazlumların hamisiyiz’

Erdoğan, Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığını ifşa ettikleri için hedef haline getirildiklerini söyledi. Zenginliğini sömürgeciliğine, güvenliğini katliamlarla dolu tarihine, huzurunu sadece kendi çıkarları için kullandığı demokrasi ve özgürlük söylemine borçlu olanların Türkiye’nin onurlu duruşundan memnun kalmadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Onları memnun etmek gibi amacımız zaten yoktu. Tek gayemiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmektir. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek yanlışımız olmadı, evelallah da olmayacak. Bugün Türkiye, dünyanın her yerindeki toplumların gönüllerinde, mazlumların hamisi, hakkın ve adaletin savunucusu olarak taht kurmuştur.”

WİLDERS’A TEPKİ YAĞDI:

İnsanlık düşmanı faşist saldırı

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını ‘Erdoğan düşmanlığı’ üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa’da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandır. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız medeni dünyaya ait Hollandalılar gereğini yapar.