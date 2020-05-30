Yargıda normale dönüş planı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı eylem planı, tüm hâkim ve cumhuriyet savcılarına duyuruldu. HSK’nın “yeni normale dönüş eylem planı” özetle şöyle:

Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020’ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.

Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran itibarıyla başlatılacak.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran’da sonlandırılacak.

İzin talebine ret

Oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020’ye kadar hâkim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de dün Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan, “Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na ilişkin basın toplantısı yaptı. 70 maddelik kılavuzdaki bazı tedbirler şöyle:

Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmayacak.

Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak.

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak.

Hâkimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak.

Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak.

Harç masrafı ve diğer ödemeler EFT ve havale gibi yöntemlerle yaptırılacak.

1 Haziran’dan itibaren cezaevlerinde kapalı görüşler başlayacak.