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02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yargıtay üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yargıtay üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

 

Beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye geçen Akarca, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu. Akarca, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Tüm Yargıtay mensupları olarak hukuk güvenliğini ve kanun önünde eşitliği sağlamak bilinciyle görev yaptığımızı belirtmek isterim. Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük değerlerine derinden bağlı olan Türk yargısı, ayrımcılık yapmaksızın tüm bireylere adalet ve özgürlük sağlamak için gerekli azim ve kararlılığa sahiptir... Yeni adli yılda da her zaman olduğu gibi adaleti gerçekleştirmeye çalışan birbirinden değerli ve onurlu mesai arkadaşlarımla adaleti tüm ülkede hakim kılmaya devam edeceğiz.”

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