Yassıada rejimi bir daha asla olamayacak

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulunuldu” denildi.

Altun, Twitter hesabından da “Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız” paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Yassıada rejiminin bir katliam rejimi olduğunu belirterek, “Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi Yassıada rejimine özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına ‘saray rejimi’ diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir. Yassıada rejimi bir daha asla bu topraklarda var olamayacak” dedi.

‘Kininizde boğulun’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medya hesabından, “Darbe, cunta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.