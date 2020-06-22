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HaberlerSiyaset Haberleri Yassıada yargılamaları Genel Kurul’a geliyor
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22.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yassıada yargılamaları Genel Kurul’a geliyor

Meclis, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi ile Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketi üzerinde mesai yapacak.

Yassıada yargılamaları Genel Kurul’a geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve “Yassıada yargılamaları” ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor. Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Bu teklifin yasalaşmasının ardından Genel Kurulda Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinin ele alınması bekleniyor.

 

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