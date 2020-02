‘Yeni bir ateşkes hattı belirlensin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin İdlib kentinde 7 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırının ardından, iktidara 5 maddelik çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Suriye’de görev yapan Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken adımlar atılmalıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, özetle şu mesajları verdi:



SÜRECE ACIYORUM: Gönül ister ki bu tür toplantılarda, fakirin fukaranın derdine çare üretsek. Gerçekten yaşadığımız sürece acıyorum. Elazığ ve Malatya’da yaşananlar... Üzülüyoruz. Kızılay, Kızılay olmaktan çıktı, nasıl üzülmezsiniz... Filistin üzerine oynanan oyunlar... Suriye’de yaşananlar... Nasıl üzülmezsiniz? ‘Deprem vergileri nereye harcandı? Vatandaş soruyor’ dedim. En ağır eleştirileri aldım. Efendim deniyor ki, ‘süratle ulaştık, mücadele ettik.’ Doğrudur. AFAD’a teşekkür etmek isterim. Özenle, canla başla çalışan bir kurumu görüyorsunuz. Depremle mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi tedbir almaktır. Binayı depreme dayanıklı yapacaksın. Hayatını kaybedenlerin yüzde 99,9’u fakirler. Biz diyoruz ki; vergileri topladın, neden dayanıklı bina yapmadın? Cevap veriyor beyefendi, ‘Bay Kemal’e mi anlatacağız bunu.’ Hayır efendim bana değil, ben zaten senin ne yaptığını çok iyi biliyorum, sen vatandaşın sorusuna cevap vereceksin.



MHP’YE CEVAP GELDİ: ‘Elazığ afet bölgesi ilan edilsin’ dedik. Malatya dahil olmak üzere... Efendim, ‘Kılıçdaroğlu siyaset yapıyor.’ Ne yapayım, vatandaşın talebini söylemeyeyim mi? Biz iktidardan cevap beklerken, MHP’den cevap geldi. ‘CHP’nin hiçbir talebine olumlu el kaldırmayız.’ Olur, kaldırmayabilirsiniz. Oy vermişsin, vermemişsin millet görecek zaten.



BELA OLACAK DEDİM: (İdlib’deki gelişmeler konusunda) Hâlâ ‘Soçi bitti, Astana bitti’ diye bir sürü laf dolaşıyor. Kabak bizim askerin başına patlıyor. Şimdi sığınmacılar gelecek. Suriyeliler milletin başına bela olacak diye 50 sefer söyledim. Ben ‘alın ateşe atın’ demiyorum. Evlerini, barklarını yapın gitsin otursunlar orada. İdlib’den gelecekler. 1-1.5 milyon diyorlar. Faturayı millet ödeyecek.



İKTİDARA SESLENDİ: Saray yönetimine 5 öneri getiriyoruz. Bir; Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir. Suriye’de görev yapan Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken adımlar atılmalıdır. İki; Türkiye, Rusya ile birlikte İdlib’teki mevcut durumu yeniden değerlendirmelidir. Sahadaki mevcut duruma göre, gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli, Türk askeri de bu yeni ateşkes hattına göre pozisyonunu almalıdır. Üç; iktidar, öncelikle Suriye’de rejim değişikliğine odaklanan siyasetini terk etmelidir. Ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türden iş birliği sonlandırılmalıdır. Dört; İdlib’teki durum Türkiye’ye doğru yeni bir sığınmacı dalgasını hareketlendirmiştir. Bu konuda Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerekir. Rusya ve rejimle birlikte BM’nin ve AB’nin de sorumluluk üsteleneceği bir süreç ivedilikle başlatılmalıdır. Beş; İdlib, ülkemiz için ulusal bir güvenlik sorunudur. Aynı zamanda İdlib’in Suriye toprağı olduğu gerçeği de unutmamalı...”



‘Filistin planına tepki’



“(ABD’nin Filistin planı) Filistin devletini yok ediyorlar aslında. Barış anlaşması değil bu bir savaş anlaşması. Bir devleti yok etme anlaşması. Kudüs’ün tamamını İsrail’e verme anlaşması. Filistin davasına sahip çıkmak, bir insanlık onurudur.”



‘Kızılay yönetimi istifa etmeli’



“Kızılay, bugün sıcak siyasetin göbeğinde. 152 yıllık kurum bu hale mi düşmeliydi? İki gün deprem bölgesinde kaldım, Kızılay çadırı görmedim. Türkiye genelinde 750 olan şubeyi 153’e indirdiler. Yöneticileri astronomik aylık alıyor. Lüks arabalar, yüksek maaşlar... Kızılay gibi bir kuruluş, vergi kaçırmaya nasıl paravan olur? Araştırma önergesi verdik. Adım gibi eminim Erdoğan ve Bahçeli ‘hayır’ diyecektir. Eğer ahlaklı bir yönetim varsa, Kızılay yönetimi istifa etmeli.”