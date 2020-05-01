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01.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet  

Yeni bir çığır açmanız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Yeni bir çığır açmanız lazım

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimler konusunda “Toplumun her kesimini kucaklayanı aday gösterelim diye düşündüm. Bu çizgide yolumuza devam edersek, hata yapmazsak, vatandaşın parasını cebimize atmazsak, yolsuzluk yapmazsak, inşallah yolumuza doğru dürüst devam ederiz. Türkiye’ye yeni, temiz, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. İktidar olduğumuzda parlamentoya sunacağımız bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu olacak” dedi. Kılıçdaroğlu, belediyelerin salgın hastalıkla ilgili yardımlarını anlatırken, “5 milyon 26 bin 536 aileye ayni yardım, 451 bin 300 aileye nakdi yardım yapılmış durumda” bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu genç imam hatiplilere yönelik olarak ise şunları söyledi: “’İyilikte yarışın’ diyor rabbimiz. Sizlerin, İslam dünyasında yeni bir çığır açmanız lazım. İnsanları birbirine düşüren, kin, nefret ve öfke ile intikam duygusu ile yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lazım. Sevgi kucağını açmanız lazım bütün dünyaya. Emperyal güçlerin üzerimizdeki hesaplarını anlatmamız lazım.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca Twitter hesabından “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla paylaştığı mesajında “Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın artırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı günlerde 1 Mayısları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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