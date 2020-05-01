Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimler konusunda “Toplumun her kesimini kucaklayanı aday gösterelim diye düşündüm. Bu çizgide yolumuza devam edersek, hata yapmazsak, vatandaşın parasını cebimize atmazsak, yolsuzluk yapmazsak, inşallah yolumuza doğru dürüst devam ederiz. Türkiye’ye yeni, temiz, ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. İktidar olduğumuzda parlamentoya sunacağımız bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu olacak” dedi. Kılıçdaroğlu, belediyelerin salgın hastalıkla ilgili yardımlarını anlatırken, “5 milyon 26 bin 536 aileye ayni yardım, 451 bin 300 aileye nakdi yardım yapılmış durumda” bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu genç imam hatiplilere yönelik olarak ise şunları söyledi: “’İyilikte yarışın’ diyor rabbimiz. Sizlerin, İslam dünyasında yeni bir çığır açmanız lazım. İnsanları birbirine düşüren, kin, nefret ve öfke ile intikam duygusu ile yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lazım. Sevgi kucağını açmanız lazım bütün dünyaya. Emperyal güçlerin üzerimizdeki hesaplarını anlatmamız lazım.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca Twitter hesabından “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla paylaştığı mesajında “Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın artırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı günlerde 1 Mayısları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.