Yeni Yasama Yılı başladı

Şentop'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde Genel Kurul Salonu'na geldi.

AK Parti, İYİ Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta, CHP milletvekilleri ise koltuklarında oturarak karşıladı. HDP milletvekilleri ise 2014'teki Kobani eylemlerinin soruşturmasını protesto etmek amacıyla yeni yasama yılının açılış toplantısına katılmadı, HDP sıraları boş kaldı.

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salonda hazır bulunurken, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan açılışta yer almadı.

Milletvekili olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kordiplomatik locadan toplantıyı takip etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla büyükelçilere davetiye gönderilmedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni yasama yılının açılış toplantısına, TBMM Başkanı Şentop’un özel daveti üzerine katıldı. İbrahim, toplantıyı kordiplomatik locasından izledi.

Genel Kurulu takip edecek gazetecilerin, son 24 saatte yaptırılan Kovid-19 testlerinin olup olmadığına bakıldı. Gazeteciler, Meclis çalışanlarının elindeki listeler doğrultusunda basın locasındaki yerine geçti.

Bir süre önce Kovid-19 tedavisi görerek, iyileşen eski Meclis Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yeni yasama yılı açılışı için Genel Kurul salonunda yerlerini aldı.

Genel Kurulda bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere, kürsüye geldi.

Genel Kurul toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, Genel Kurul salonundan alkışlarla uğurlandı. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Meclis Başkanı Şentop, Erdoğan'ın konuşmasının ardından alınan karar doğrultusunda, birleşimi, 6 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.