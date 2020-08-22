MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Yerel yönetim reformu çalışmasında sona gelindi
ABONE OL
22.08.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Yerel yönetim reformu çalışmasında sona gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’de devam eden “yerel yönetim reformu” çalışmalarında sona gelindi.

Yerel yönetim reformu çalışmasında sona gelindi
KIVANÇ EL Ankara

Edinilen bilgiye göre çalışma dokuz temel bölümden oluşuyor. “İmar düzenlemeleri”, “belediyelerin görev alanları”, “finansman yapısı”, “teşkilat ve personel”, “şeffaflık”, “özlük hakları” gibi başlıklarda yeni düzenlemeler planlanıyor. Belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, belediyede akraba atamalarının yasaklanması, gelir ve giderlerde şeffaflık, imar planlarının belli oranları aşması halinde bakanlığın onayına sunulması gibi düzenlemelerin yer alacağı çalışmanın, yeni yasama yılında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Çalışmada ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yaşanan bazı yetki tartışmalarının giderilmesine yönelik düzenlemelerin de yer alacağı ifade ediliyor. 

İmar planlamalarına ilişkin düzenleme kapsamında şahıs bazlı plan tadilatlarına son verilecek, belli ölçek üzerindeki planlar için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı şartı getirilecek. Yeni imar planı yapılmasının ardından ortaya ciddi bir rant artışı çıkıyorsa, değer artışından kamu da pay alacak. 

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacak

İzmir'de ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacak

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Emniyet kemeri kurtardı! Takla atarak karşı şeride geçtiler

Emniyet kemeri kurtardı! Takla atarak karşı şeride geçtiler

Sıradaki Haber