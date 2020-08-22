Yerel yönetim reformu çalışmasında sona gelindi

Edinilen bilgiye göre çalışma dokuz temel bölümden oluşuyor. “İmar düzenlemeleri”, “belediyelerin görev alanları”, “finansman yapısı”, “teşkilat ve personel”, “şeffaflık”, “özlük hakları” gibi başlıklarda yeni düzenlemeler planlanıyor. Belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, belediyede akraba atamalarının yasaklanması, gelir ve giderlerde şeffaflık, imar planlarının belli oranları aşması halinde bakanlığın onayına sunulması gibi düzenlemelerin yer alacağı çalışmanın, yeni yasama yılında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Çalışmada ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yaşanan bazı yetki tartışmalarının giderilmesine yönelik düzenlemelerin de yer alacağı ifade ediliyor.

İmar planlamalarına ilişkin düzenleme kapsamında şahıs bazlı plan tadilatlarına son verilecek, belli ölçek üzerindeki planlar için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı şartı getirilecek. Yeni imar planı yapılmasının ardından ortaya ciddi bir rant artışı çıkıyorsa, değer artışından kamu da pay alacak.