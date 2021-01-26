Yılın ilk MGK’sı perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, 2020’nin güvenlik değerlendirilmesi yapılacak ve 2021’de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu çerçevede alınabilecek tedbirler müzakere edilecek. Toplantının ana gündemini olası Sincar operasyonu oluşturacak. Irak’a giderek Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olası operasyonlar için Kurul’a bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Suriye’deki ve Libya’daki son gelişmeler de masada olacak.

Gündemin bir diğer önemli gündem maddesi ise Yunanistan ile 5 yıl aradan sonra tekrar başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Dağlık Karabağ’da ateşkesi gözetlemek için kurulumu devam eden Türk-Rus ortak merkezi ve TSK’nın bölgedeki görevi de toplantıda mercek altına alınacak.