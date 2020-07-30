YKS birincisini Bahçeli okutacak

Evleksiz, alanı dışında elde ettiği Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, *Ben sayısalcıyım. Sayısalda da 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum. Bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğim” dedi.

MHP liderinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirten Evleksiz, “Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrindeki başarıları tebrik ediyor” dedi.