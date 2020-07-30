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30.07.2020 - 07:00 | | Osmaniye AA

YKS birincisini Bahçeli okutacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak, tebrik ettiğini ve eğitim masraflarını karşılayacağını kendisine ilettiğini söyledi.

YKS birincisini Bahçeli okutacak

Evleksiz, alanı dışında elde ettiği Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, *Ben sayısalcıyım. Sayısalda da 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum. Bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğim” dedi.

MHP liderinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirten Evleksiz, “Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrindeki başarıları tebrik ediyor” dedi. 

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