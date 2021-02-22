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22.02.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Yollara düşüyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kırşehir ve Bolu ile başlayan yurt gezilerine devam edecek.

Yollara düşüyor
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Kılıçdaroğlu, CHP’nin milletvekili çıkaramadığı ya da daha az vekili bulunduğu illere gidecek. Bu kapsamda 25 Şubat’ta Aksaray, 11 Mart’ta Uşak’a gitmeyi planlayan Kılıçdaroğlu, esnafın yanı sıra meslek odaları, kanaat önderleri, muhtarlar, STK yöneticileriyle görüşecek. Kılıçdaroğlu sorunları dinlemenin yanı sıra CHP’nin çözüm önerilerini de anlatacak. Milliyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pandemiyle beraber Türkiye’de en çok mağdur olan kesimin esnaf olduğunu ifade etti. Ağbaba, “Pandemiden kaynaklı esnaf zor durumda. Ekonomik buhran nedeniyle esnaf zor durumda. Türkiye’nin gerçek gündemini konuşmak için Genel Başkan sahada” dedi.

 

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