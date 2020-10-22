Yunanistan’a 4. Lozan uyarısı

Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Ege’deki Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının, Yunanistan tarafından gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini belirten iki yeni Navtex mesajı yayınladı. İki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerginlik sürerken, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden önceki gün iki yeni Navtex duyurusunda bulundu.

Duyuruda, Boğazönü Adaları ya da Kuzey Ege Adaları olarak bilinen; Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerinin ihlal edildiği bildirildi. Türkiye 14 ve 22 Eylül ile 9 Ekim’de 3 ayrı Navtex ilanında bulunmuş ve Sakız, Limni ve Midilli Adaları’nın Lozan’a aykırı olarak silahlandırıldığını duyurmuştu.

Yunanistan’ın 1960’lı yıllardan itibaren Ege’deki gayri askeri statüsündeki adaları silahlandırdığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex duyurusu yapan Yunanistan’a karşılık Türkiye de mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim’de (Yunan milli bayramı) atış eğitimleri için Navtex duyurusunda bulunmuştu.

Oruç Reis için yeni Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün gece yeni bir Navtex duyurusunda daha bulundu. Buna göre, Doğu Akdeniz’de, Meis adası güneyinde faaliyet yürüten Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisi, 27 Ekim’e kadar çalışmalarını sürdürecek.