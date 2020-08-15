Bakan Çavuşoğlu, İsviçre’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de Mısır ile yaptığı anlaşma ve Oruç Reis’i taciz etme girişimlerine yönelik, “Yunanistan’ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Bu noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan’dır. Yunanistan’ın aklıselim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin bu konuda her zaman diplomasiden yana olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Biz her zaman siyasi diyalogla barışçıl yoldan tüm meselelerin halledilmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımız da ‘Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz’de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız’ dedi ama Yunanistan ‘Kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım’ diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik.”

Fransa’nın Doğu Akdeniz’de gerginliği artırmaya yönelik adımlarına da değinen Çavuşoğlu, “Fransa’nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim” diye konuştu.



Pompeo ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele alacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, yarın Dominik Cumhuriyeti’nde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’de yaşanan son durumu değerlendirecek. Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapmıştı.