‘Z kuşağı fetiş haline döndü’

Akşener programda özetle şunları söyledi:

ÖN YARGISIZLAR: (Z kuşağıyla seçmen olarak mı ilgilisiniz) Seçim ve seçmen olarak bakmıyorum. ‘Bizim partimize oy verirler mi, versinler mi?’ Birinci önceliğim o değil. Gezi’yle ilgili protesto eylemleri olduğu zaman, onun başka bir gençlik olduğunu gördüm; bizim genç olduğumuz dönemlerdeki gençliğimiz değildi. Bizim gençliğimizde ideolojiler vardı, ideolojik birliktelikler kan bağından öndeydi. Aynı ideoloji içindeysek dostuz, arkadaşız, akrabayız ama buna karşılık farklıysak düşmanız. Bu çocuklar birbirlerine ön yargısızlar. Birey ama bir taraftan dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar. Merhametliler. Hümanistler. Birbirlerini kategorize etmiyorlar. Z kuşağı ve bir önceki Y kuşağı yarınımız değil aslında bugünümüz, bu anımızmış.

ÇUVALLADIM: (Feminist misiniz) Yıllar evvel tüm siyasi partilerden kadın politikacıları, kadın gazeteciler topladı ve sordular: ‘Feminist misiniz?’ diye. 1999 gibi... O zaman DYP’yi temsilen katılmıştım. Demiştim ki, ‘Ben feminist olup olmadığımı bilmiyorum çünkü feminizm son derece felsefik arka planı olan, tutum almayı gerektiren bir düşünce biçimi’. ‘Feministim’ diyerek olunmuyor. Kadın konusunda hassas, kadınlarla ilgili STK’lardan politikaya taşınmış bir kişiyim. Üniversite hocalığım döneminden itibaren dikkat etmişimdir bu konularda ama siyasi parti genel başkanı olduktan sonra bir şey fark ettim, bazen ideali gerçekleştirmek çok zormuş. Bilmediğim hiçbir şey yok zannettiğim bu konuda yani kadınlarla ilgili, kadın hakları, kadın hareketi üzerinde işin pratiğinde mesela nerede çuvalladım; kadın milletvekili seçtirmekte çuvalladım. Yani yeteri kadar kadın milletvekili seçtiremedim. Kadınları biraz daha listelerde iyimser ayrımcılık yapılmasını lazım geldiğini görüyorsunuz.

ZORUNLU EMEKLİLİK: (Ne zaman emekli olacaksınız? Ne zaman bırakacaksınız siyaseti?) Tüzüğümüzde parti genel başkanlığı üç dönem. Benim ikinci dönemim başladı. Bir dönem sonra zaten zorunlu emeklilik. Türkiye’ye nefes aldırma, gençlere, Z, Y, X kuşağına, bütün gençlerin Türkiye’ye dair heyecanlarını, umutlarını, hayallerini yeniden tahkim etmenin ve onu yeniden oluşturmanın yolu, bugün Türkiye’de oluşan ucube sistemden vazgeçmek. Bu sistem, bu tek adam, rejim değişikliği Türkiye’ye iyi gelmedi. Demokratik usullerle sandıkta bu sistem değişikliğini yapmamız gerekiyor. Bunu başarmaya yönelik bir yolculuk yapıyorum. Başaracağımıza inanıyorum.

Otobüs durağını ziyaret etti

Akşener dün Keçiören’nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Toplanma Noktası’ndaki Subayevleri durağını ziyaret etti, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın, Pençe-Kartal 2 Harekâtı’na ilişkin açıklamaları hatırlatılarak “Sizce sorumlu kim?” diye sorulması üzerine Akşener “Sorumluluk o talimatı veren Erdoğan’dadır. O da bunu itiraf etmiş, takdir ettim. Erdoğan, ‘Devlet eşittir benim’ diyor. İyi, güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun” dedi.