Adalara Nasıl Gidilir? Adalar Ulaşım Rehberi

İstanbul milyonlarca insanın yaşadığı zaman zaman kişilerin kendini çıkmazda hissettiği şehirlerden bir tanesidir. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri düşünüldüğünde dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul aynı zamanda kişiler için çok büyük önem taşır. İster tarihi turistik bölgelerde gezisi ister doğal güzellikleri içinde gezintiler yapılsın İstanbul oldukça önemli şehirlerden biri olarak var olmaktadır. Bu sebeple İstanbul'la ilgili gezilecek görülecek bir çok mekan bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Adalar'dır.

Adalar'a Nasıl Gidilir?

Adalar; Marmara Denizi içinde bulunan birkaç tane olan yerleşime ve turizme açık adalardır. Bu adalar Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada’dır. Adalar arası uzaklık yaklaşık 30 dakika ile 15 dakika arasında değişmektedir. İstanbul'un çeşitli semtlerinden adaların hepsine direkt ya da aktarmalı olarak seferler düzenlenmektedir.

Adalar Ulaşım Rehberi

Büyükada'ya nasıl gidilir?

Büyükada'ya gitmek isteyenler için;

Bostancı, Kabataş, Yalova ve Avcılar, Kartal, Eminönü, Karaköy, Kadıköy, Bakırköy ve Yeşilköy'den seferler düzenlenmektedir. Adalar içinde en popüler ve en çok turist ağırlayan ada Büyükada’dır. Doğal ve tarihi güzelliklere adayı her daim ziyaretçi akınına uğratmaktadır. Bostancı'dan Büyükada'ya ulaşmak isteyen kişiler 35 dakikada Büyükada'ya ulaşılabilir. Kabataş'tan Adalar'a gitmek isteyen kişiler için direkt olarak 1 saatte Büyükada ulaşmak mümkündür. Heybeliada'ya uğrayan seferler ise 15 dakika daha geç Büyükada'ya ulaşır. Yalova ve Avcılar Büyükada'ya 45 dakika Avcılar'dan ise 2 saatte ulaşılabilmektedir. Kartal iskelesinden Büyükada'ya 25 dakikada ulaşılmaktadır.

Eminönü Karaköy ve Kadıköy’den Büyükada’ya ulaşmak isteyenler; Eminönü'nden 1 saat 15 dakikada Karaköy'den 1 saat 10 dakikada, Kadıköy'den ise 50 dakikada Büyükada'ya ulaşmak mümkündür. Bakırköy'den yaklaşık 1 saat 30 dakikada Büyükada’ya ulaşmak mümkün olmaktadır. Yeşilköy'den ise büyük adaya ulaşım yaklaşık 1 saat 55 dakika sürer. Diğer adalara ise hemen hemen aynı güzergahlardan adalara ulaşmak mümkün olmaktadır.