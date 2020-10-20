Allı turnalar Adana'ya gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Eylül'de imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildi. Lagün yakınında bulunan Kapı Mahallesi sakinleri, kuş cenneti lagünün korunacak olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan bölgeye, başta halk arasında allı turna olarak bilinen flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere birçok göçmen kuş gelmeye başladı. Uzunluğu 17 kilometre olan lagün, Türkiyenin de en büyük lagünü olma özelliği taşıyor.

"Burası bizim cennetimiz"

Lagüne 100 metre mesafede bulunan Kapı Mahallesi Muhtarı Savaş Ağırbaş, lagünü yabancılardan ve avcılardan koruduklarını belirterek, "Burası bizim cennetimiz. Burada 10 çeşit göçebe kuş var. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra köylülerimiz burayı daha çok koruyacaklar" dedi.