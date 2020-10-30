30.10.2020 - 12:29 |
Anadolu'nun en büyük ikinci antik kenti Laodikya
Denizli’ye 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti, Efes’ten sonra Anadolu’nun en büyük antik kenti özelliğini taşırken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor.
Denizli’ye 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti, Efes’ten sonra Anadolu’nun en büyük antik kenti özelliğini taşırken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor.
M.Ö 3. Y.Y'da Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan Laodikya’nın, 2002 yılında başlayan ve kesintisiz devam eden kazı çalışmalarında sürekli yeni zenginlikleri ortaya çıkıyor. Laodikya'nın önemli noktalarından Tapınak A da bu çalışmalarla ortaya çıkarılan bölümler arasında yer alıyor.
Amerikalı kadın mahalleyi isyan ettirdi! 'Buraya özellikle geliyor'İstanbul Beyoğlu’nda Amerikalı bir kadının beslediği ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek sokakta yaşayan bir kediyi öldürdü. Daha önce de kadının köpekleriyle sokak kedilerini öldürttüğünü iddia eden mahalle sakinleri, “Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz” dedi.