Anadolu'nun en büyük ikinci antik kenti Laodikya

Denizli’ye 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine ev sahipliği yapan Laodikya Antik Kenti, Efes’ten sonra Anadolu’nun en büyük antik kenti özelliğini taşırken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

M.Ö 3. Y.Y'da Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulan Laodikya’nın, 2002 yılında başlayan ve kesintisiz devam eden kazı çalışmalarında sürekli yeni zenginlikleri ortaya çıkıyor. Laodikya'nın önemli noktalarından Tapınak A da bu çalışmalarla ortaya çıkarılan bölümler arasında yer alıyor.