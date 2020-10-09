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09.10.2020 - 10:35 |

Binlerce metre yükseklikteki dağa ziyaretçi akını

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm noktası olan Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesini, normalleşme süreciyle birlikte 100 bin kişi ziyaret etti. Zirveye ziyaretçileri taşıyan teleferik şirketinin genel müdürü Haydar Gümrükçü, bu yılki hedefin 120- 130 bin olduğunu söyledi.

Binlerce metre yükseklikteki dağa ziyaretçi akını

Beydağlarının en yüksek noktası olarak nitelendirilen ve Kemer ilçesindeki en önemli alternatif turizm noktalarından biri olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Pandemi nedeniyle eskiye nazaran ziyaretçi sayısı azalan zirveye, teleferik aracılığıyla günlük yaklaşık bin kişi geliyor.

Binlerce metre yükseklikteki dağa ziyaretçi akını

Birçok doğa sporları organizasyonuna da ev sahipliği yapan Tahtalı Dağı'nın zirvesi; gün batımı turları, catapult (insan sapanı) ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları sevenlerinin de ilgi odağı durumunda. Normalleşme süreciyle birlikte Olympos Teleferik aracılığıyla zirveye bugüne kadar 100 bin kişi geldi. Geçen yıl rekorların kırıldığı sezonda ise zirveye çıkanların sayısı 350 bin kişiyi geçti.

Binlerce metre yükseklikteki dağa ziyaretçi akını

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