Binlerce metre yükseklikteki dağa ziyaretçi akını

Beydağlarının en yüksek noktası olarak nitelendirilen ve Kemer ilçesindeki en önemli alternatif turizm noktalarından biri olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesi, haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Pandemi nedeniyle eskiye nazaran ziyaretçi sayısı azalan zirveye, teleferik aracılığıyla günlük yaklaşık bin kişi geliyor.

Birçok doğa sporları organizasyonuna da ev sahipliği yapan Tahtalı Dağı'nın zirvesi; gün batımı turları, catapult (insan sapanı) ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları sevenlerinin de ilgi odağı durumunda. Normalleşme süreciyle birlikte Olympos Teleferik aracılığıyla zirveye bugüne kadar 100 bin kişi geldi. Geçen yıl rekorların kırıldığı sezonda ise zirveye çıkanların sayısı 350 bin kişiyi geçti.