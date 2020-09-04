Bolivya Hakkında Bilgiler; Bolivya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1851'de kullanılmaya başlanıp, 1888 yılında resmi bayrak ilan edilen Bolivya bayrağı, yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşur. Bayrağın tam orta kısmında ise Bolivya'nın arması bulunur. Bayraktaki sarı renk, ülkedeki yer altı zenginliklerini, kırmızı bağımsızlıkta dökülen kanları, yeşil ise ülkenin topraklarının verimliliğini simgeler.

Bolivya Nerededir?

Güney Amerika'da bulunan Bolivya'nın etrafının tamamı kara parçalarıyla kaplıdır. Ülkenin doğu ve kuzeyinin bir bölümünü Brezilya kaplar. Güneydoğusunda Paraguay, güney kısmında Arjantin ve kuzeybatı taraflarında ise Peru ülkesi bulunur. Andean dağ sırasında ise 3 ülkeden birisidir.

Bolivya'nın Nüfusu Ne Kadar?

Bolivya dünyadaki ülkeler arasında nüfus bakımından 80. sırada bulunuyor. Ülkenin toplam nüfusu, worldometers.info adresine göre 11.673.021 kişiden oluşur. Ülkedeki nüfusun yol boyu değişimi artı yönlü olarak %1.39 olarak gerçekleşmiştir.

Bolivya'nın Başkenti Neresi?

Üç ayrı bölgeye ayrılan Bolivya'nın başkenti, Sucre kentidir. Ülkenin idari olarak yönetildiği kent ise La Paz'dır. Potosi, Cochabamba, Oruro, Copacabana kentleri, Bolivya ülkesinin diğer önemli şehirlerinden bazılarıdır

Bolivya Para Birimi Hangisi?

Bolivya'nın para birimi, Bolivya bolivyanosu'dur. Kodu BOB olan paranın sembolü ise Bs. olarak yazılır. 1 Bolivya bolivyanosu, 1.06 Türk Lirası ile aynı değerlerdedir. Bolivya'nın para birimi, ülkenin merkez bankası tarafından basılarak dağıtıma çıkarılıyor.

Bolivya'da Konuşulan Resmi Dil Hangisidir?

Çok kültürlü yapısının olması nedeniyle, ülkede toplamda kullanılan dil sayısı 36'dır. En fazla, Guarani, İspanyolca, Aymaraca, Kayavaya dilleri konuşulur. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı, İspanyolca konuştuğundan, resmi kabul edilebilir. Devletin genelinde, ticari, politik ve benzeri alanlarda tercih edilen dil İspanyolca'dır.

Bolivya ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?

Bolivya ile Türkiye arası saat farkı, 7 saattir. Türkiye'de saatler 16:00 olduğunda, Bolivya ülkesinde 23:00 olur. Bolivya, Türkiye'den 7 saat ileridedir.

Bolivya Ekonomisi Nasıldır?

Doğal kaynaklar açısından zengin olan Bolivya, bunları işleyebilecek altyapı sistemine sahip değildir. Ülkenin ihracatının yarısını doğal gaz karşılar. Lityum rezervleriyle, dünyanın önemli yerlerinden birisi sayılır. Ülkede kişi başına düşen milli gelir, Güney Amerika'da en kötü sıradadır. Pirinç, patates, mısır, soya fasulyesi, tahıl, pamuk ve kahve ülkenin diğer ihraç ürünleri arasında bulunur.

Bolivya İklimi Şartları Nasıldır?

Bolivya'da hakim olan iklim tipine ılıman iklim denilir. Ülkedeki sıcaklık ortalaması bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bolivya'nın doğu kısmı, batısına göre çok daha sıcaktır. Aynı şekilde batı tarafları, doğuya göre daha az nemlidir.

Bolivya'ya Ne Zaman Gidilebilir?

Bolivya'ya ne zaman gidileceğine ilişkin net bilgi belirtmek pek mümkün olmayabilir. Özellikle ülkede bölgeden bölgeye değişen sıcaklık farkları bu durumun temel nedenidir. Ancak genel olarak seyyahlar, ülkeye daha çok Mayıs ve Ekim arasında gitmeyi tercih ederler. Bu zaman dilimi dışında kalan dönemler, bazı bölgelerde çok sıcak, diğer taraflarda ise yağışlı geçebiliyor.

Bolivya'da Sosyal Hayat

Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ülkede, fikir çatışmaları önemli sokak çatışmalarına neden olabiliyor. Ülke bazı dönemlerde çatışmalar çok büyüyebilir. Bu nedenlerden dolayı, ülkede yaşam koşullarının pekiyi olduğu söylenemez. Güney Amerika bölümünde yer alan ülkelerden en fakiri denilebilir. Ülkenin en büyük sorunu ise altyapı yetersizliği ve işsizlik problemleridir. Eğlence hayatı ise ülkenin en önemli turist getiren faktörlerinden birisidir.