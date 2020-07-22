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22.07.2020 - 14:41 |

Demre'de ringo keyfi

Antalya Demre'ye bağlı Kekova Bölgesi'ndeki doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na, yatlarla gelen yerli ve yabancı turistlere ringo keyfi yaşatılıyor. Ringo turuna katılanlar, heyecanın doruğuna ulaşıyor.

Demre'de ringo keyfi

Gökkaya Koyu, Kekova'nın doğal limanı olan masmavi denizi ve doğası ile muhteşem bir koy. Bu koya, her gün çok sayıda günübirlik ve mavi yolculuğa çıkan yat geliyor. Yatlarla koya gelen turistler, bir sürat motorunun çektiği 'ringo' denilen şişme botlara bindiriliyor. 4 kişilik ringolar, 50- 60 kilometre hızla açık denizde çekiliyor. Sürat gittikçe artıyor ve bu heyecan dolu yolculuk kesintisiz 7- 8 dakika sürüyor. Yolcu başı 50 lira ödenen tur sırasında 2 profesyonel yüzücü de sürat motorundan eşlik ediyor. Tura çıkmadan önce kurallar anlatılıyor. Tura katılacaklara can yelekleri giydiriliyor. Ringo turuna yatlarla Gökkaya'ya gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan, iki üç gün Gökkaya Koyu'nda kalan yerli ve yabancı turistler için yaşanacak bir heyecan fırtınası oluyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde alınan izinle ringo turu düzenleyen Veli Oğuz, "Bu yıl turizm ve mavi yolculuğa çıkan yat sayısı azalsa da bir su kayağı denilen ringo turlarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Deniz turizmine farklı bir renk katıyoruz. Ringo turuna çıkanlara unutulmaz dakikalar yaşatıyoruz" dedi.

Demrede ringo keyfi

 

 

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