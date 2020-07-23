Efes Antik Kenti Nerede? (Hangi İldedir) - Efes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti 8000 yıllık bir geçmişe sahip olan kültürel ve tarihi değerlerimizden birisidir. Ülkemizde İzmir'in Selçuk ilçesinde yer almaktadır.

Efes Antik Kenti Nerede? (Hangi İldedir)

Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaktadır. Dünyaca ünlü bir tarihi yerdir. Ülkemizde Ege Bölgesinde bulunan İzmir ilinin Selçuk İlçesinde bulunmaktadır. Efes Antik Kenti Hristiyanlığın haç merkezidir. Bu sebeple yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Efes Antik Kenti her yıl yaklaşık olarak iki milyon kişi tarafından ziyaret edilen önemli bir kültürel mirasımızdır.

Efes Antik Kenti Selçuk ile Kuşadası yolu üzerinde bulunmaktadır. İzmir'in merkezine 83 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Selçuk ilçesinin merkezine de 3,5 kilometre uzaklığında yer almaktadır.

Efes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Efes Antik Kenti'ne ulaşım hava yolu veya kara yolu ile sağlamak mümkündür. Efes Antik Kenti'ne en yakın hava yolu Adnan Menderes Hava limanıdır. Efes Antik Kenti ile Adnan Menderes Hava limanı arası uzaklık ise 62 kilometredir.

Hava yolu ile gelecek yolcular İzmir Adnan Menderes Hava limanında Efes Antik Kenti'ne gidebilmeleri için araç kiralayabilirler. Bunun dışında İzmir Banliyö hattını kullanarak ulaşım sağlayabilirler.

Hava limanı üzerinden İzmir Banliyö Hattına geçtikten sonra Tepeköy istasyonunda inip Selçuk yönüne aktarma yapılması gerekir. Bu aktarma sonucunda Selçuk ilçesine ulaşım sağlanır. Selçuk üzerinden Efes Antik Kenti'ne gidebilmek için ise merkezden hareket eden minibüsler kullanılmalıdır. Yaklaşık olarak İzmir Adnan Menderes Hava limanı ile Efes Antik Kenti arası mesafe 1,5 saat sürmektedir.

Kara Yolu İle Efes Antik Kenti'ne Ulaşım

Efes Antik Kenti'ne kara yolu üzerinden gitmek de mümkündür. Efes Antik Kenti'ne yolcular şahsi araçları ile gidebilirler. Bunun dışında farklı illerden şehirlerarası otobüs ile Efes Antik Kenti'ne gelebilmek de mümkündür. Bunun için şehirlerarası otobüslerden İzmir Otogara seyahat eden otobüse binmek yeterlidir. Otogardan Selçuk ilçesine hareket eden otobüsler ile Selçuk merkeze gelebilirsiniz. Selçuk ilçesinden de Efes Antik Kenti'ne giden minibüsleri kullanabilirsiniz.

Diğer bir alternatif ise Kuşadası üzerinden ulaşım sağlanmasıdır. Bulunduğunuz yer Kuşadası'na daha yakın ise Kuşadası'na gidip, oradan Efes Antik Kenti'ne ulaşım sağlayan minibüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.