Fransa Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Fransa Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesidir. Özellikle her sene doğal ve tarihi eser bulunan Fransa her yıl milyonlarca turist ağırlar. Dünyanın birçok ülkesinden Fransa'ya gitmek için başvurular vardır. Bizim ülkemizden de Fransa'ya gitmek isteyenler için gerekli evraklar bulunmaktadır.

Fransa Vizesi Nasıl Alınır?

Fransa Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olarak günümüzde varlığını sürdüren, dünya için en önemli ülkelerden bir tanesidir. Bu sebeple dünyanın her yerinden turist ağırlamaktadır. Bazı ülkeler için Fransa'ya gitmek sanıldığı kadar kolay değildir. Birçok evrak gerekmektedir. Ülkemizden de Fransa'ya gitmek isteyenler için birçok evrak gerekmektedir. Aksi takdirde Fransa'ya gitmek mümkün olmamaktadır. ülkemizden Fransa'ya gitmek isteyenler için istenen evraklar ise şunlardır:

Öncelikle pasaportu hazır olan kişiler vize başvurusunda bulunmalıdır. İstanbul ve Ankara'da bulunan konsolosluklardan vize başvurusu yapılabilir. Ancak konsolosluklar da zaman kaybetmek istemeyen kişiler gerekli acentelere başvurarak vize başvurusunda bulunabilir. Böylece acenteler kişiler için vize başvurusunda bulunmuş olacaktır. Kişilerin vize başvurusunda bulunmaları için öncelikli gereken durumlardan bir tanesi de pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olmalıdır. Aksi takdirde vize başvuruları olumsuz olarak sonuçlanabilir.

Fransa Schengen vizesi geçerliliği olan ülkelerden bir tanesidir. Schengen vizesine sahip kişiler Avrupa Ülkelerinde daha rahat dolaşım sağlayabilir. Bu vizeye sahip kişilerin aynı zamanda seyahat sigortası yaptırma zorunluluğu da bulunmaktadır.

Fransa Vizesi Gerekli Evraklar ve Vize Ücreti

Fransa'ya gitmek isteyen kişiler için öncelikle kişilerin statüleri önemlidir. Buna göre gerekli evrakları toparlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Gerekli evrakları tam olarak yerine getirmeyen kişiler vize alma konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Genel olarak vize başvurusu yapanlar iş adamları, öğrenciler turistik amaçla ziyarette bulunacak kişilerdir.

Fransa vize başvurusu için gerekli evraklar iş insanları için:

pasaport vize başvurusu

T.C. kimlik numarası bulunan kimlik kartı

en az 5000 liralık bakiyesi bulunan banka hesap hareketleri

2 adet biyometrik fotoğraf

Fransa seyahatinde kullanılacak konaklama ve Ulaşım bilgileri

Bağ-kur hizmet döküm bilgileri

Tapu araç ve ruhsat fotokopileri vize talep dilekçesi

İmza sirküsü

Öğrenciler için Fransa vizesi için gerekli belgeler: Pasaport

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi

2 adet biyometrik fotoğraf

Fransa'da kullanılacak konaklama ve iletişim bilgileri

Son 3 aylık banka hesap hareketleri

Öğrenci belgesi

Fransa Vize Ücreti

Fransa'ya gitmek isteyenler için gerekli olan vize ücreti 80 euro'dur.