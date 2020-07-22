Fransa Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti
İnsan hayatı boyunca çeşitli sesleri ve ihtiyaçları bulunan, sınırlı kaynaklarla ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir varlıktır. Birincil ihtiyaçlar ve ikincil ihtiyaçlar olmak üzere insanların ihtiyaçları gruplandırılmıştır. Var olan ihtiyaçlar çerçevesinde ihtiyaçların giderilmesine çalışmamaktadır. İnsan ihtiyaçlarından bir tanesi de gezme, eğlenme, dolayısıyla öğrenme ihtiyacıdır. Bu sebeple insan ihtiyaçlarını eğlenmek hayata renk katmak açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Kişi çevresini, tanımak görmek keşfetmek amacıyla geziler düzenler. Yakın çevresinden başlayarak dünyayı hatta bunun da ötesinde uzayı keşfetmek gibi girişimlerde bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde de son derece popüler olan gezmek için her yıl milyonlarca turist ülkelerden bir tanesi de Fransa'dır. Fransa'ya gitmek için gerekli belgeleri öğrenmek isteyenler için istenilen belgelere yazımızda yer verdik.
Fransa Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesidir. Özellikle her sene doğal ve tarihi eser bulunan Fransa her yıl milyonlarca turist ağırlar. Dünyanın birçok ülkesinden Fransa'ya gitmek için başvurular vardır. Bizim ülkemizden de Fransa'ya gitmek isteyenler için gerekli evraklar bulunmaktadır.
Fransa Vizesi Nasıl Alınır?
Fransa Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olarak günümüzde varlığını sürdüren, dünya için en önemli ülkelerden bir tanesidir. Bu sebeple dünyanın her yerinden turist ağırlamaktadır. Bazı ülkeler için Fransa'ya gitmek sanıldığı kadar kolay değildir. Birçok evrak gerekmektedir. Ülkemizden de Fransa'ya gitmek isteyenler için birçok evrak gerekmektedir. Aksi takdirde Fransa'ya gitmek mümkün olmamaktadır. ülkemizden Fransa'ya gitmek isteyenler için istenen evraklar ise şunlardır:
Öncelikle pasaportu hazır olan kişiler vize başvurusunda bulunmalıdır. İstanbul ve Ankara'da bulunan konsolosluklardan vize başvurusu yapılabilir. Ancak konsolosluklar da zaman kaybetmek istemeyen kişiler gerekli acentelere başvurarak vize başvurusunda bulunabilir. Böylece acenteler kişiler için vize başvurusunda bulunmuş olacaktır. Kişilerin vize başvurusunda bulunmaları için öncelikli gereken durumlardan bir tanesi de pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olmalıdır. Aksi takdirde vize başvuruları olumsuz olarak sonuçlanabilir.
Fransa Schengen vizesi geçerliliği olan ülkelerden bir tanesidir. Schengen vizesine sahip kişiler Avrupa Ülkelerinde daha rahat dolaşım sağlayabilir. Bu vizeye sahip kişilerin aynı zamanda seyahat sigortası yaptırma zorunluluğu da bulunmaktadır.
Fransa Vizesi Gerekli Evraklar ve Vize Ücreti
Fransa'ya gitmek isteyen kişiler için öncelikle kişilerin statüleri önemlidir. Buna göre gerekli evrakları toparlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Gerekli evrakları tam olarak yerine getirmeyen kişiler vize alma konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Genel olarak vize başvurusu yapanlar iş adamları, öğrenciler turistik amaçla ziyarette bulunacak kişilerdir.
Fransa vize başvurusu için gerekli evraklar iş insanları için:
pasaport vize başvurusu
T.C. kimlik numarası bulunan kimlik kartı
en az 5000 liralık bakiyesi bulunan banka hesap hareketleri
2 adet biyometrik fotoğraf
Fransa seyahatinde kullanılacak konaklama ve Ulaşım bilgileri
Bağ-kur hizmet döküm bilgileri
Tapu araç ve ruhsat fotokopileri vize talep dilekçesi
İmza sirküsü
Öğrenciler için Fransa vizesi için gerekli belgeler: Pasaport
T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
2 adet biyometrik fotoğraf
Fransa'da kullanılacak konaklama ve iletişim bilgileri
Son 3 aylık banka hesap hareketleri
Öğrenci belgesi
Fransa Vize Ücreti
Fransa'ya gitmek isteyenler için gerekli olan vize ücreti 80 euro'dur.