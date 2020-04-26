Hindistan Nerede? Hindistan Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

İsmi Hindistan olarak bilinse de resmi adı Hindistan Cumhuriyetidir. Genellikle herkes tarafından bilinen Hindistan ülkesinin konumunun nerede olduğu bilinemeyebilir. Hindistan konum itibari ile Asya kıtasında yer alan ülkelerden birisidir.



Hindistan Hangi Kıtada Bulunuyor?



Hindistan dünya üzerinde bulunan kıtalardan olan Asya kıtasında yer almaktadır. Güney bölgesinde Sri Lanka, Kuzeyinde Pakistan, Doğusunda ise Nepal ve Bangladeş bulunmaktadır. Ülke nüfusu 1.4 milyardır. Hindistan'ın en kalabalık şehirleri 16.4 milyon ile Mumbai, 13.2 milyon ile Kolkota, 12.7 milyon ile Delhi ve 6.4 milyon ile Chennai şehirleridir.



Ülke içerisinde birçok farklı dinler bulunur. Hindular, Müslümanlar, Caynalar ve daha birçok dine sahip bir ülkedir. Güney Asya kıtasında yer alan Hindistan çok geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu sebeple birçok komşusu bulunmaktadır. Hindistan'ın komşu ülkeleri aşağıda belirtilmiştir.



- Kuzeyinde Çin ve Afganistan bulunmaktadır.

- Doğusunda Nepal, Bhutan, Bangladeş ve Myanmar bulunmaktadır.

- Batısında Pakistan bulunur.

- Güneyinde ise Sri Lanka ve Maldivler yer almaktadır.



Güney Asya'da yer alan Hindistan ülkesinin güney batısında Umman Denizi bulunmaktadır. Adını vermiş olduğu Hint Okyanusu ise güneyinde bulunmaktadır. Güney batısında ise Bengal Körfezi bulunmaktadır.



Hindistan Dünyanın en büyük ülkelerinden birisidir. Dünyadaki ülkeler arasında en büyük 7. ülkesi olan Hindistan, nüfus bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Ülkenin Başkenti Yeni Delhidir. Hindistan'ın en büyük şehri ise Mumbai şehridir. Ülkenin diline bakılırsa birçok dil konuşulmaktadır. Fakat en çok kullanılan dil Hintçe ve İngilizcedir.