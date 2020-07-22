Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?

Türkiye'den Kıbrıs'a gidenlerin sayısında her geçen yıl artış gözlemleniyor. Ada, hem doğa güzellikleri hem de gece hayatı için tatil planlarının içerisinde sıklıkla yer almaktadır. Yaz tatili için Nissi plajları tercih edilirken, Afrodit Kayalıkları ve Kral Mezarları yıl boyunca turist ziyaretlerine açıktır.

Kıbrıs'a Nasıl Gidilir?

Kıbrıs, bir ada olduğu için kara yolu ile ulaşım mümkündür. Deniz ve hava yollarından biri seçilerek Kıbrıs'a gidilebilir. Deniz yolculuğu toplamda 2.5 - 3 saat sürüyor. Uçakla yolculuk ise aktarmalı ve aktarmasız olarak ikiye ayrılıyor. Aktarmalı uçuşlarda yolculuk, havanın durumuna bağlı olarak 4 ile 5 saat sürmektedir. Aktarmasız uçuşu tercih eden yolcular ise 1.5 saatin sonunda Kıbrıs Ercan Hava Limanı'na ulaşıyor.

1- Hava Yolu: Türkiye'den Kıbrıs'a en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gidiliyor. İstanbul'un Atatürk ve Sabiha Gökçen hava alanlarından günlük seferler düzenlenmektedir. Ankara - Esenboğa ve İzmir - Adnan Menderes hava limanlarından da günlük olarak uçuşlar gerçekleştiriliyor. Bursa ve Antalya şehirlerinden kalkan uçaklar da 1.5 - 2 saat süren uçuşun ardından Kıbrıs'ın uluslar arası hava alanına inmektedir. Uçak biletlerine internetten bakılabileceği gibi telefonla yer ayırtmak da mümkündür. Uçuştan 2 saat önce hava alanında olup check-in yaptırılmalıdır.

2- Deniz Yolu: Her gün Akdeniz Bölgesinden Kıbrıs'a feribot seferleri düzenlenmektedir. Mersin Taşucu'dan kalkan feribotlar yolcularını 4 - 4.5 saat içerisinde Kıbrıs'ın Girne limanına ulaştırıyor. Kuzey Kıbrıs'a deniz yoluyla gitmek isteyenler Alanya'dan da feribot bileti alabilir. Alanya ilçesinin coğrafi konumu Kıbrıs'a daha yakın olduğu için yolculuk 3 saat 15 dakika sürüyor. Limanlardaki gişelerden bilet alabilen yolcular, telefon ve internet üzerinden de yer ayırtabilir. Kıbrıs'a kendi aracıyla gitmek isteyen kişiler de yine deniz yolunu tercih etmelidir.

Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli mi?

Türkiye'den Kıbrıs'a gitmek için pasaport gerekmiyor. Kişiler sadece kimlik kartını kullanarak Kıbrıs'ta 1 - 3 arası kalabilir. Ancak ehliyet ve benzeri belgeler nüfus cüzdanı yerine geçmediği için sadece kimlik kartı ile gitmek mümkündür. Çıkış harcı ödeyen kişiler Kıbrıs'a pasaportları ile giriş yapabilir.