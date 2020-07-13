Macera tutkusuna "sosyal mesafe" ayarÄ±

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esindeki GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarÄ±nÄ±n uÄŸrak yerleri arasÄ±nda bulunuyor.

Â Likya Yolu'nun Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi, dÃ¼nyanÄ±n en iyi 10 trekking parkuru arasÄ±nda yer alan kanyonda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle yoÄŸun tedbir alÄ±ndÄ±.

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GiriÅŸte ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼len, el dezenfektanÄ± sunulan ziyaretÃ§iler, profesyonel rehberler eÅŸliÄŸinde kanyonda doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapÄ±yor.

Â Zipline, kano ve bot turuna katÄ±lanlar, yÃ¼zerek eÄŸlenceli vakit geÃ§iriyor.

Â KullanÄ±m Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda dezenfekte edilen dalgÄ±Ã§ kÄ±yafetlerini ya da yeleklerini giyen ziyaretÃ§iler, yaklaÅŸÄ±k 600 metrelik Ã¼Ã§ ayrÄ± halatla kanyondan geÃ§erek bÃ¶lgenin manzarasÄ±nÄ± izliyor.

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Â Maviyle yeÅŸilin tonlarÄ±nÄ±n buluÅŸtuÄŸu doÄŸal gÃ¶letlerde yÃ¼zerek serinleyen yerli ve yabancÄ± turistler, 200 ve 250 metrelik iki parkurda zipline yapÄ±yor.

Â Derenin iÃ§inde ve kenarÄ±nda Kovid-19 nedeniyle kurulan izolasyon Ã§ardaklarÄ±nda dinlenen, yemek yiyip, Ã§ayÄ±nÄ±, kahvesini iÃ§en ziyaretÃ§iler, kendini metrelerce yÃ¼kseklikten kanyonun serin sularÄ±na bÄ±rakÄ±yor.

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- "TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k zipline parkurunu aÃ§acaÄŸÄ±z"

Â GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu iÅŸletme sorumlusu Ãœmit Åžahin, AA muhabirine, Kovid-19 sÃ¼recinde ziyaretÃ§ilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her ÅŸeyden Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Â Personelin maske, koruyucu siperlik ve eldiven kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Åžahin, Ã¶zel localar yaptÄ±klarÄ±nÄ±, sosyal mesafe alanlarÄ± oluÅŸturduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Â Åžahin, her yaÅŸ grubundan misafirlerin kanyona ilgi gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Ziplineye yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k, iki yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yordu. Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Amerika'dan malzemelerin ihracatÄ±nda biraz gecikme oldu. TÃ¼rkiye'nin ve Avrupa'nÄ±n en uzun zipline parkurunu, 100 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, kesintisiz 1 kilometrelik hattÄ± burada aÃ§Ä±yoruz. Manzara eÅŸliÄŸinde, kanyonun arasÄ±nda, sularÄ±n iÃ§inden geÃ§erek gÃ¼zel bir kayma alanÄ± saÄŸlÄ±yoruz. BurasÄ± 80 milyon yÄ±lda oluÅŸmuÅŸ muhteÅŸem bir yapÄ±. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan burayÄ± gÃ¶rmek iÃ§in geliyorlar."

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Â - Tedbir sayesinde gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla tatillerini yapÄ±yorlar

Â Ä°ÅŸletmenin satÄ±ÅŸ pazarlama sorumlusu Asude Demirci de pandemiyi saÄŸlÄ±klÄ± atlatmak istediklerini vurguladÄ±.

Â Yeni normal dÃ¶nemde Ã¶zellikle doÄŸada tatilin tercih edildiÄŸini anlatan Demirci, bu yÃ¼zden kanyodaki aktivitelere ilgi gÃ¶sterildiÄŸini dile getirdi.

Â Rehber Mert Er Hassoy, kanyonu gezen turistleri bÃ¶lgenin gÃ¼zelliÄŸinin cezbettiÄŸini, ziyaretÃ§ilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tÃ¼m tedbirlere uyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â Ä°stanbul'dan tatil iÃ§in gelen Burcu BekiÅŸ, Kovid-19 sÃ¼recinde tatili Ã§ok Ã¶zlediÄŸini, ailece doÄŸayla iÃ§ iÃ§e olmayÄ± tercih ettiklerini ifade etti.

Â Tedbirlerden memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran BekiÅŸ, "Hem macera yaÅŸÄ±yorum hem de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± koruyorum. Tedbirler sayesinde gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla ailece tatilimizi yapÄ±yoruz." dedi.

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