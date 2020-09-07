Madagaskar Hakkında Bilgiler; Madagaskar Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1960 yılında bağımsızlığına kavuşan Madagaskar’ın bayrağı beyaz, kırmızı ve yeşil renklerden oluşuyor. Bayrağın sol tarafına dikey şerit olarak yerleştirilen beyaz rengin yanına kırmızı ve yeşil yatay olarak eşit şekilde yerleştirilmiştir. Bayrakta kullanılan beyaz saflığı, kırmızı egemenliği, yeşil de umudu temsil ediyor. Ülkenin önemli şehirleri Antananarivo, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ve Mahajanga’dır.



Madagaskar Nerededir?



Madagaskar, Afrika’nın Güneydoğusu’nda Hint Okyanusu’nda bulunuyor. Ada devleti olduğu için kara sınır komşuları bulunmuyor. Mozambik Kanalı, ada ile Afrika’yı ortadan ikiye ayırıyor. Ülkenin, Afrika’dan deniz komşusu batısında kalan Mozambik’tir. Kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile Fransa denizaşırı bölgesi olan Réunion adalarıyla komşudur. Ülkeyi ilk keşfeden ünlü seyyah Marco Polo’dur. Marco Polo, burayı tarif ederken Somali’deki Mogadişu ile karıştırmış ve burayı Madageiscar olarak tarif etmiştir. Daha sonra benimsenen bu isim, ülkenin adı olarak kalmıştır. Ülkenin genelinde görülen verimsiz kırmızı topraklar nedeniyle, büyük kırmızı ada olarak da biliniyor.



Madagaskar coğrafi konum olarak Afrika kıtasının bir parçasıdır. Sahip olduğu 587.295 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük dördüncü adasıdır. Toplamda da 4.828 km'lik bir kıyı şeridine sahiptir. Coğrafi yapı gereği olarak ülke beş bölgeye ayrılmıştır. Bunlar; doğu sahili, kuzeydeki Tsaratanana kütlesi, merkez yaylalar, batı sahili ve güneybatı bölümüdür.



Ülkedeki bitki ve hayvan türleri dış dünyadan bağımsız olarak gelişmiştir. Bu nedenle bu adada bulunan bitki ve hayvan türlerinin %90’ı dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmuyor. Madagaskar tropik iklimi, mango ağaçları, dalış tutkunlarını cezbeden şahane dalış noktaları ve eşsiz sahilleriyle ilgi gören bir ada ülkesidir. Nosy Be Adası, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ambohimanga kraliyet yerleşimi, 800 yıllık Baobab ağaçlarıyla çevrili Baobab Yolu, Isalo Ulusal Parkı, dalış tutkunları için Ifaty ve doğal liman olan Tamatave gezilecek yerler arasındadır.



Madagaskar Nüfusu Ne Kadardır?



Madagaskar’ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 27.691.018 kişidir. Nüfus değişim oranı % 2.68’dir. ülkede kilometre başına 48 kişi düşüyor. Ülke genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusün %59,78’i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkede 65 yaş ve üstü oranı %3,35’tir.

Madagaskar Başkenti Neresidir?



Madagaskar’ın başkenti Antananarivo'dur. Ülkenin yerel dilinde “Binlerin Şehri” anlamına geliyor. Kısaca Tana olarak bilinen şehir ülkenin en büyük ve en kalabalık şehridir. 1.102.304 nüfusuyla, ülke nüfusunun en yoğun yaşandığı şehirdir. Başkentte havaalanı bulunduğundan, her yıl binlerce yabancı turist, ziyaret için bu şehre geliyor. Şehrin göbeğindeki yapay Anosy Gölü, Rova Sarayı, Tsimbazaza Botanik ve Hayvanat Bahçesi, Lemur Parkı gezilecek yerler arasındadır.



Madagaskar Para Birimi Nedir?



Ülkenin ulusal para birimi Madagaskar Ariary’sidir. 1 Madagaskar Ariary’si 0,0019 Türk Lirasıdır. Madagaskar 10.557 milyar dolar yıllık milli geliriyle ve kişi başına düşen 448 dolarla dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir.



Madagaskar Resmi Dili Nedir?



Madagaskar’ın resmi dili Malgaşça ile Fransızcadır. Ülkenin yıllarca Fransız sömürgesinde kalmasının etkisiyle, halen Fransızca geçerli dildir ve halk ikinci dil olarak bu dili kullanıyor. Ülkenin batı kıyılarında yaşayan Mozambikliler kendi yerel dilleri olan Makoa dilini kullanıyorlar. Ülkenin kuzeyindeki Nosy Be Adasında yaşayan halk da Svahili dilini konuşuyor.

Madagaskar ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Madagaskar ile Türkiye arasında zaman farkı bulunmuyor. Madagaskar’da saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de de saatler aynı zaman dilimini gösteriyor.