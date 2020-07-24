Manisa'nın Neyi Meşhur? En Meşhur Manisa Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Manisa'da Ne Yenir)

Ege bölgesinde bulunan Manisa ili Ege bölgesinde tam ortada kalmış olan bir ildir. Manisa ili bölgedeki ikinci olarak büyük olan ticaret merkezi olan ildir. Manisa ili mesir macunu, sultaniye üzümü, Tarzan’ı ile ünlü olan bir şehirdir aynı zamanda “Şehzadeler Şehri” olarak isimlendirilen şehirdir.

Manisa’nın Neyi Meşhurdur?

Ege bölgesinde yer alan bir il olan Manisa ili İzmir’e yakın olmasından dolayı tercih edilen ve nispeten sessiz ve sakin olan bir ildir. Manisa ili tarihi oldukça zengindir. Osmanlı Devletindeki 16 adet şehzade Manisa’da sancak beyi olarak görev yapmıştır. Bu sebeple Manisa ili Şehzadeler Şehri olarak da meşhur olan bir şehirdir.

Manisa ili oldukça verimli olan bir toprakta kurulmuştur. Parayı ilk defa bulmuş ve kulanmış olan Lidyalılarda bu bölgede kullanılmaktadır. Salihli ilçesinde Sardes isimli antik kentte hayatlarını sürdürmüşlerdir. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Günümüzde Manisa şehri kalabalık ve stresten kaçabilmek için ziyaret edilen bir şehirdir. Aynı zamanda Manisa ili sosyal hareketliliği de önem vermektedir. Bu sebeple Türkiye’de meşhur olan mesir macunu ve bunun festivali yapılmaktadır.

Manisa ili aynı zamanda sultaniye üzümü ile de meşhurdur. Aynı zamanda Kula isimli ilçesinde bulunan Kula peri bacaları da meşhurdur. Kırkağaç Kavunu, Sultan Çayı, Maden Suyu, Akhisar Gazozu, Zeytin, Zeytinyağı, Cilveli Kahve gibi de Manisa ilinde meşhur olan birçok besin maddesi bulunmaktadır.

En Meşhur Manisa Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

Manisa iline ait olan çok fazla meşhur ve yöresel lezzeti bulunmaktadır. Manisa’ya gidildiğinde yenilmesi gereken ve tadılması gereken birçok lezzet bulunmaktadır. Manisa Kebabı, Alaşehir Kapaması, Nohutlu Mantı, Simit Ekmeği, Odun Köftesi, Kula Güveci, Mantar Tatlısı, Yaprak Sarması, Şevket-i Bostan, Börülce Tarator en meşhur olan gıdalardan biridir. Ekmek Dolması, Kula Şekerli Pidesi, Kabaklı Pide, Höşmerim ve Sinkonta isimli de meşhur olan yöresel yemekler bulunmaktadır. Şehzade tatlısı isimli olan meşhur bir yöresel lezzette bulunmaktadır ve bu tatlı içerisindeki şeker sadece kuru üzümün kullanılmasıyla yapılmaktadır. Her yerde var olan kokorecin daha iri parçalı olanı bol kimyon ile Manisa’da tadabilirsiniz.