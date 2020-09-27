Murat Dağı Kütahya İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Ülkemizde bulunan dağların oluşumu ve konumları birbirinden farklıdır. Murat Dağı ise Kütahya ilinde bulunan önemli dağlarımız arasında yer almaktadır.



Murat Dağı Nerede?



Murat Dağı Kütahya ilinde yer aldığı bilinse de Uşak ve Kütahya illerinin doğal sınırlarını belirleyen bir dağ olmaktadır. Kütahya ve Uşak illerinde bulunan en yüksek dağ Murat Dağıdır. Murat Dağının güney bölgesinde Büyük Menderes Nehri ve Banaz Çayı bulunur. Kuzeybatısında bulunan Murat Çayı ve Gediz Nehrine olmak üzere Ege Denizine su taşımaktadır. Kuzeydoğusunda ise Kokar Çayı ve Sakarya Nehrine olmak üzere Karadeniz'e su taşımaktadır. Doğusunda yer alan kaynaktan ise Akar Çayı ve Eber Gölüne su göndermektedir.



Murat Dağı Özellikleri



Zengin ormanlara ve bitki örtüsüne sahip olan Murat Dağı 200 metreyi aşacak yüksekliğe de sahiptir. Bu nedenle bu alanda pek çok bitki çeşitliliği bulunur. Murat Dağında üç iklim tipi bulunur. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim Murat Dağında görülmektedir.



Murat Dağının çevresinde kızılçam, karaçam, sarıçam, kayın, çınar, meşe, ceviz, fındık, titrek kavak ve söğüt gibi pek çok ağaç türü bulunmaktadır. Bunlar dışında bu bölgede yabanı hayvanların olduğunu da söyleyebiliriz.



Maden yatakları açısından Murat Dağı önemli yerlerden birisi olmaktadır. En önemli özelliği dağ altında cıva bulunmasıdır. Bu kaynaklar dağın genellikle güney bölgesinde Banaz çevresinde yer alır. Ayrıca ülkemizde çok az bulunan kalaya da bu bölgede rastlanıldığı bilinmektedir.



Murat Dağının önemli özelliklerinden bir diğeri de su kaynakları bakımından zengin olmasıdır. Dağdan çıkan sular birçok farklı nehir ve çaya su taşımaktadır. Bunlar Gediz Nehri, Porsuk Çayı, Sakarya Nehri, Banaz Çayı, Büyük Menderes Nehri, Akarçay ve Eber Gölü olmaktadır.



Murat Dağının Yüksekliği



Ülkemizde Uşak ve Kütahya sınırları arasında yer alan Murat dağı pek çok özelliği ile ülkemizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Zengin su kaynaklarının yanı sıra geniş ormanlarına sahip olan Murat Dağının üzerinde düz alanlar da bulunmaktadır. Zenginliği sebebiyle de İç Batı Anadolu'da yer alan önemli dağlardan birisi olmuştur. Murat Dağının yüksekliği ise 2312 metre olarak bilinmektedir.