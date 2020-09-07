Myanmar Hakkında Bilgiler; Myanmar Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

2008 yılında ülkenin bayrağı, ismiyle birlikte değişti. Myanmar bayrağında üç renk ve beş köşeli bir yıldız bulunuyor. Kırmızı renkli şerit Hindistan ve İngiltere ile yapılan savaşlarda hayatını kaybeden askerleri temsil eder. Yeşil, ülkenin doğal güzelliklerinin sembolüyken, sarı birlik beraberliğin ve dayanışmanın sembolüdür. Bayrağın ortasında yer alan beyaz yıldız ise barış ve özgürlüğü simgelemektedir. 676.575 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ülke 50 şehirden oluşmaktadır. 40'tan fazla şehrin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

Tarihi bir dokuya sahip olan Myanmar'da kültür ve turizm sektörü de gelişmiştir. Ülke, yer altı kaynakları bakımından zengin değildir. Ülkenin batı kesiminde yeşim taşı çıkarmak için açılmış madenler yer alıyor. Başta, Mandalay, Yangon ve Bagan olmak üzere merkezi illerde birçok konaklama tesisi ve tarihi yapı bulunur. Ülkede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri yer fıstığı, şeker kamışı ve fasulyedir. Myanmar'ın en çok ziyaret edilen diğer şehirleri şunlardır: Nepido, Min Kun, Mawlamyine, Panthein ve Kalaw.

Myanmar Nerededir?

Myanmar, Andaman Denizine kıyısı bulunan bir Asya ülkesidir. 96 16 derece boylam ve 16 81 derece enlemde yer alan ülkenin Bengal Körfezine de kıyısı bulunmaktadır. Ülkenin sınır komşuları, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Çin ve Laos'tur. Birçok Güneydoğu Asya ülkesinde olduğu gibi Myanmar'da da tropikal muson iklim hakimdir. %70'i ormanlarla kaplı olan ülkede en fazla yağış yaz aylarında görülür.

Myanmar Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Yıllık nüfus artış oranının %0.67 olduğu ülkede (tahmini) nüfus 54.409.800'dür. Ülkede 10'dan fazla etnik grup yaşamaktır. Nüfusun büyük çoğunluğu, Bamar'lardan oluşuyor. Nüfusun etnik dağılımı içinde, Çinliler ve Rachin'ler de yer alıyor. Myanmar'da son 10 yıl içerisinde açılan okullar, okuma yazma oranının yükselmesini sağlamıştır. 2000'li yılların başında %70'lerde olan okuryazarlık oranı 2020 itibariyle %93'e yükselmiştir. Ortalama yaşam süresi ise erkeklerde kadınlarda 68, erkeklerde 64'tür.

Myanmar'ın Başkenti Neresidir?

Myanmar Birliği Cumhuriyetinin başkenti Nepido'dur. Şehir, özellikle Asya ülkelerinde Nay Pyi Taw Myanmar adıyla da bilinir. 2005 yılında başkent ilan edilen Nepido'nun nüfusu 924 bindir. Ancak nüfusun 1 milyonun üstünde olduğu tahmin ediliyor. Ormanlarıyla ünlü kentte birçok tarihi yapı ve müze de bulunuyor. Nepido'nun en çok ziyaret edilen turistik yerleri şunlardır: Gems Müzesi, Uppatasanti Pagoda Tapınağı, Naypyitaw Su Parkı, Shan Gölü ve Herbal Ulusal Parkı.

Myanmar'ın yüz ölçümü bakımından en büyük kenti Yangon'dur. Yangon, uzun yıllar boyunca ülkenin başkenti olmuştur. Endüstrinin geliştiği kentte toplam kentsel alan 598.8 kilometrekaredir. Myanmar'ın en kalabalık diğer şehirleri ve yerleşim bölgeleri, Hpa An, Pyay, Monywa, Puta O, Amarapura, Sittwe, Keng Tung ve Pyin Oo Lwin.

Myanmar'ın Para Birimi Nedir?

Ülkenin resmi para birimi Central Bank of Myanmar tarafından basılıp dağıtılan Kiyat'tır. Myanmar Kyatı, ülke bağımsızlığını ilan ettikten sonra tedavüle girmiştir.

Myanmar'da Konuşulan Diller

Myanmar'ın resmi dili Birmanca'dır. Son yıllarda turist sayısının artması ile birlikte halkın %20'ye yakını İngilizce konuşmaktadır. Ülkede 20'den fazla etnik grup yer alıyor. Azınlıkların konuştuğu dillerden bazıları, Rakhine, Jingpho, Karen ve Mon'dur.

Myanmar ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Myanmar arasındaki zaman farkı 3 saat 30 dakikadır. Örneğin Türkiye'de saat 12.00 iken Myanmar'da saat 15.30'dur. İki ülke arasındaki mesafe ise 10.543 kilometredir.