Ocean Park' tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Hong Kong'un en çok ziyaret edilen eğlence yerlerinin başında gelen ve corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ocean Park, normalleşme süreci kapsamında, sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında maske kullanımının zorunlu olduğu tema parkında, ziyaretçilere girişte ateşi ölçümü yapıldı.