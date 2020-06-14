14.06.2020 - 11:32 | | AA
Ocean Park' tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı
Corona virüs salgınından dolayı ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yaklaşık 4 ay aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Hong Kong'un en çok ziyaret edilen eğlence yerlerinin başında gelen ve corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ocean Park, normalleşme süreci kapsamında, sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında maske kullanımının zorunlu olduğu tema parkında, ziyaretçilere girişte ateşi ölçümü yapıldı.