MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Ocean Park' tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı
ABONE OL
14.06.2020 - 11:32 | | AA

Ocean Park' tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Corona virüs salgınından dolayı ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yaklaşık 4 ay aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Ocean Park' tema parkı aylar sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Hong Kong'un en çok ziyaret edilen eğlence yerlerinin başında gelen ve corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ocean Park, normalleşme süreci kapsamında, sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında maske kullanımının zorunlu olduğu tema parkında, ziyaretçilere girişte ateşi ölçümü yapıldı.

 

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa Valisi Erin'den corona virüse karşı duyarlılık çağrısı

    Şanlıurfa Valisi Erin'den corona virüse karşı duyarlılık çağrısı

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Son dakika... Beşiktaş'ta Güney Afrikalı dolandırıcı suçüstü yakalandı!

    Son dakika... Beşiktaş'ta Güney Afrikalı dolandırıcı suçüstü yakalandı!

    Sıradaki Haber