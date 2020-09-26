Perşembe Yaylası Ordu İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Ordu'nun el değmemiş köşesi olarak da bilinen Perşembe Yaylası, şehrin stresinden uzak keyifli bir doğal ziyaret imkanı tanıyor. Özellikle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden biri olarak öne çıkan Ordu ilçesinin en güzel yerlerinden birinde bulunmaktadır. Ordu üzerinden ulaşım sağlamak suretiyle Perşembe yaylasını ziyaret etmek mümkündür.



Perşembe Yaylası Ordu İlinde Nerededir?



Doğal güzellikleri ve harika tabiatı ile ön plana çıkan Perşembe Yaylası, Türkiye'nin en çok tercih edilen ve gezilen bölgelerinden biridir. Perşembe Yaylası Ordu şehrinin Aybastı ilçesinde yer alır. İlçenin en güzel yerlerinden birinde yer alan Yayla, aynı zamanda rakamı ile harika bir görsel sunuyor.



Perşembe Yaylası Ordu İlinde Nasıl Gidilir?



Perşembe Yaylası Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. Aynı zamanda Ordu şehrinde 105 kilometre kadar uzaklıkta yer alır. Karadeniz sahil yolunu kullanmak suretiyle Perşembe yaylasına rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkündür. Özellikle yolların gayet düzgün olması ile beraber bireysel araçlarla kolayca ulaşım gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda ilçe üzerinden toplu taşıma araçları ya da taksilerle gidebilir. Ulaşım yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika kadar sürüyor.



Perşembe Yaylası Rakım Bilgileri



Dünya Mirası olarak kurulması için çalışmaların yapıldığı Perşembe Yaylası, yaklaşık olarak 1500 rakıma sahiptir. Özellikle ilginç menderesleri ile görülmesi gereken ve en ilgi çeken yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Geceleri ise fazla ışık bulunmadığı için yıldızları da net olarak görmek mümkün hale gelmektedir. Burayı ziyaret edenler kendini tam bir doğa resminin içerisinde buluyor.



Perşembe Yaylası Özellikleri



Pek çok etkinliği ile Perşembe Yaylası birçok kişinin her sene ziyaret ettiği bölgelerden biridir. Yağlı güreş şenlikleri, Offroad ve at yarışları ile beraber, futbol turnuvaları gibi pek çok etkinlik bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Ayrıca İlkbahar ayları geldiği zaman çiçek türlerinin yükselmesi ile beraber, muhteşem bir doğal güzelliğe şahitlik ettirmektedir. Diğer yandan market ve restoran ile konaklama gibi pek çok ayrıcalığı eşliğinde, bölgede uzun bir süre kalmak mümkün hale geliyor.



Temiz havayı içinize çekerek doğa yürüyüş yapabilir; muhteşem güzelliklere şahitlik edebilir ve birbirinden farklı etkinliğe katılım şansını değerlendirebilirsiniz. Özellikle yaylaya 5 kilometre uzaklıktaki çilesi Şelalesi, doğa yürüyüşü yapmak için birebir olanak tanıyor.