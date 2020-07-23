Safranbolu Nerede? (Hangi İldedir) - Safranbolu Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Safranbolu ülkemizin Karabük iline bağlı en büyük ilçesi olan ve tarihi evleri olması yönüyle tanımaktadır. Safranbolu evleri ile Osmanlı mimarisini tanımak mümkündür. Bu sebeple özellikle Safranbolu Evleri tanınan bölge her yıl birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Safranbolu ile ilgili birçok durum merak edilmektedir.

Safranbolu Evleri

Tarihi Safranbolu Evleri olarak tanınan Safranbolu Evleri’nde Osmanlı Devleti'nin 18. Ve 19. Yüzyıllar arasında inşa edilen Osmanlı evlerini görülmektedir. Evlerin içlerinin de mimari ve kültürel özelliklerle donatılması, Türk ev yaşantısı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için oldukça kolay olmaktadır.

Safranbolu 2 kısımdan oluşmaktadır. Eski Çarşı ve yeni Çarşı olarak ayrılan Safranbolu eski çarşının yer aldığı bölümde Tarihi Safranbolu Evleri bulunmaktadır. Bu bölge koruma altındadır ve turist ziyaretlerine açıktır. Yeni çarşı olarak adlandırılan bölge ise Safranbolu'nun yeni yerleşim yeridir.

Safranbolu Nerede, Hangi İldedir?

Tarihi Safranbolu Evleri Safranbolu Karabük Safranbolu İlçesi’nde yer almaktadır. Ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz kısmında yer alan Safranbolu bölge olarak oldukça ünlü bölgelerden bir tanesidir. Safranbolu evlerinin bulunduğu bölge Eski Çarşı olarak adlandırılmaktadır. Safranbolu evleri Safranbolu ilçesinde yer alır. Safranbolu İlçesi Karabük merkeze 5 kilometre uzaklıktadır. Bu sebeple ilçe ve il birbirine çok yakındır.

Safranbolu Evlerine Nasıl Gidilir?

Safranbolu’ya gitmek isteyenler için birçok yöntem bulunmaktadır. Karabük ilinin en büyük ilçesi olan Safranbolu’ya uçakla gitmek isteyenler için Kastamonu havaalanına ulaşım sağlanabilir. Karabük’te havaalanı bulunmadığı için, Kastamonu havaalanından otobüs ya da araçla Karabük’e gidilebilir. Otobüste Safranbolu’ya gitmek isteyenler için ülkenin hemen her bölgesinden Safranbolu'ya otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Özel araçla gitmek isteyenler içinse Batı Karadeniz Bölgesi'nin Karabük ilçesine bağlı olan Safranbolu il merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Ankara- İstanbul yolunda Gerede çıkışından çıkılarak Karabük'e ulaşmak en kolay yöntemdir. Böylece Osmanlı Devleti'nin kültür yaşantısı ile ilgili bilgi almak isteyen birçok kişi Safranbolu evlerini ziyaret ederek Osmanlı kültür ve mimarisi hakkında bilgi alma hakkına sahip olur.