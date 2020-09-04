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04.09.2020 - 13:28 |

Salgın Göynük Kanyonu'na ilgiyi artırdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle büyüleyen Göynük Kanyonu, Covid-19 salgını döneminde turistlerden lgi görmeye devam ediyor. Her yıl binlerce ziyaretçinin uğrak yeri arasında bulunan ve Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği kanyon, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Salgın Göynük Kanyonu'na ilgiyi artırdı

Dünyanın en iyi 10 trekking (yürüyüş) parkuru arasında gösterilen kanyonda, girişten aktivitelere kadar yeni tip corona virüs (covid-10) tedbirlerine özen gösteriliyor. Ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra maskeyle içeriye alınan ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların arasından süzülen dere kenarındaki parkurdan yürüyüp, 800 metre uzunluğundaki kanyondan geçiyor.

Manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda serinleme imkanı buluyor. Profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten çam ağaçlarının üzerinden geçerek zipline (çelik halattan kayma) yapıyor, kanyonun serin sularında bot turuna çıkıyor.

 Bazı bölümlerini yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak şelaleye ulaşan turistler, gürül gürül akan suyun önünde fotoğraf çektiriyor, soğuk suda serinliyor.

Salgın Göynük Kanyonuna ilgiyi artırdı

Antalya'da 19 yaşındaki genç kızın acı ölümüAntalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyse dikkat çekti.
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