Santorini Nerede? Santoriniye Nasıl Gidilir?

Santorini Adası Dünyaca ünlü turizm destinasyonudur. Yunanistan'da yer alan Santorini adası bulunduğu konum bakımından Ege Denizinde yer almaktadır. Yıl içerisinde özellikle yaz aylarında ülkemizden pek çok kişi komşu ülkemize bağlı olan Santorini Adasını ziyaret etmektedir.

Santorini Nerede?

Santorini Adası Yunanistan ülkesinin Ege Denizinde yer alan bir adasıdır. Özellikle beyaz bandanalı evleri, dar sokakları, güzel restoranları ve mavi kubbeli şapelleri ile Santorini adası yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır.

Santorini Dünyada en romantik adalardan birisidir. Volkanik kökenli ada olan Santorini lavların ve volkanların patlaması ile girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Santorini Adasında siyah ince taneli olan kumsalları bulunmaktadır.

Santorini Adası Yunanistan ülkesinin yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Milattan önce 1650 ve 1450 yılları arasında oluşan ve tarihin en büyük volkanik patlaması adı verilen Minos Patlamasının ardından adanın 73 kilometre karelik bir alanı deniz altında kalmıştır. Bu volkanik patlamaların etkileri günümüzde hala Santorini Adasında görmek mümkündür. Minos uygarlığının merkezi Girit Adası ile birlikte bu uygarlığın önemli yerleşim yerlerinden de birisidir. Santori'nin zengin bir tarihi ve kültürel geçmişi bulunmaktadır.

Santorini'ye Nasıl Gidilir?

Ülkemizden Santorini adasına tek bir araç ile gitmek mümkün değildir. Fakat Santorini adasına iki farklı alternatif yollar ile gitmek mümkündür. Bunlar hava yolu veya deniz yolu ulaşımıdır.

Hava yolu ile İzmir veya İstanbul'dan Atina'ya gidip, Atina'dan ise Santorini uçağına binmek mümkündür. Fakat ülkemizden Atina'ya giden uçak ile Atina'dan Santoriniye giden uçaklar arasında saatleri denk getirmek zor olabilir. Bazen Atina'da uzun saatler beklemek gerekebilir. Bu noktaya dikkat edilmelidir.

Diğer bir ulaşım yolu ise deniz ulaşımıdır. Deniz ulaşımı daha uygun ve daha zevkli olmaktadır. Fakat hava yolu ile ulaşımdan daha uzun sürmektedir. Deniz yolu için Atina'dan Santorini adasına veya Rodos'tan Santorini adasına gidilebilir. Deniz yolu ulaşımı için feribotlar bulunur. Fakat online bilet kabul görmemektedir. Bunun için kişiler bulundukları şehir içerisindeki acentelerden biletlerini almaları gerekir. Bilet bulmak bu anlamda kolaydır. Fakat gidilecek tarih belirlenmiş ise vakit kaybetmek ileride sıkıntılara da sebep olabilir.