TopkapÄ± SarayÄ±nda kutsal emanetler iÃ§in dÃ¼zenleme

OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun 600 yÄ±llÄ±k tarihinin 400 yÄ±lÄ± boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanÄ±lan ve OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± TopkapÄ± SarayÄ±, 1924 yÄ±lÄ±ndan bu yana vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancÄ± turistlerin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerden biri de Has Oda'da bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi. Hz. Muhammed'in sancaÄŸÄ±ndan, kÄ±lÄ±cÄ±na ve diÄŸer peygamberlere ait pek Ã§ok kutsal emanet burada sergilenerek korunuyor.Â

Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Yasin YÄ±ldÄ±z kutsal emanetler koleksiyonuna ait daha fazla eserin ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturulabilmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. YÄ±ldÄ±z, "TopkapÄ± SarayÄ±'nÄ±n Kutsal Emanetler dairesi tarafÄ±ndan en son 2007 yÄ±lÄ±nda tefriÅŸi yapÄ±lmÄ±ÅŸ, elden geÃ§irilmiÅŸ o dÃ¶nem. TopkapÄ± SarayÄ±'nÄ±n geri kalanÄ±nda olduÄŸu gibi burada da koleksiyonumuzun olabildiÄŸince fazla bir kÄ±smÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilere gÃ¶sterebilmekle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ortalarÄ±na kadar Mukaddes Emanetler dairesindeki hem gÃ¶rÃ¼lebilen eser sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racak, hem de eskimiÅŸ olan tefriÅŸi yenileyecek yeni bir dÃ¼zen getirme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Enderun avlusunda ÅŸu an Hazine KoÄŸuÅŸu, Kilerli KoÄŸuÅŸu, Seferli KoÄŸuÅŸu gibi mekanlarÄ±mÄ±z var. Bu mekanlarda restorasyonlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda tamamlanmÄ±ÅŸ mekanlar. TopkapÄ± SarayÄ±'nÄ±n 200 bine yakÄ±n taÅŸÄ±nÄ±r tarihi eser koleksiyonu var. Ã‡ok zengin bir koleksiyon. Bu koleksiyonun belirli bir kÄ±smÄ± ziyaretÃ§ilerle buluÅŸabiliyor. Bu mekanlarÄ±n ufak tefek iÅŸleri bittikten sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren peyder pey bu mekanlarda ziyaretÃ§iyle buluÅŸturulacak" dedi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 2012 yÄ±lÄ± ortasÄ±ndan bitmesi planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YÄ±ldÄ±z, "Burada peygamber efendimizin hÄ±rkasÄ±ndan, sancaÄŸÄ±ndan, kÄ±lÄ±Ã§larÄ±ndan baÅŸlayÄ±p daha Ã¶nceki peygamberlere ait emanetler, Hz. Osman'a ait atfedilen Kur-an'Ä± Kerim, peygamberimizin mektuplarÄ± gibi birbirinden Ã§ok farklÄ± eserler var. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸu an Ã¶zellikle sergileme dÃ¼zenimizdeki yer kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sergilenemiyordu. Hz. Osman'a atfedilen Kur-an ve Peygamberimizin mektuplarÄ±nÄ± yeni sergileme dÃ¼zeninde ziyaretÃ§ilerle daha Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi tekrar buluÅŸturacaÄŸÄ±z. Yeni sergileme dÃ¼zeniyle elimizdeki mukaddes emanetler koleksiyonunu bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2021 yÄ±lÄ± ortalarÄ±na doÄŸru ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturmak mÃ¼mkÃ¼n olacak" diye konuÅŸtu.

Â