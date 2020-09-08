Trinidad Ve Tobago Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülke, 1962 yılında Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1962’de göndere çekilen bayrak, herhangi bir değişime uğramadan, günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Bayrak kırmızı zemin üzerine sol üst köşeden sağ alt köşeye uzanan kalın bir siyah şerit ve bu iki rengi birbirinden ayıran iki ince beyaz şeritten oluşuyor. Port of Spain ve San Fernando önemli şehirleridir.

Trinidad ve Tobago Nerededir?

Trinidad ve Tobago, Güney Amerika7nın kuzeydoğusunda Karayip Denizinde bulunuyor. Ülke, Trinidad ve Tobago adında iki adadan oluşuyor. Bu adalar, Batı Hint Adaları’nın Küçük Antiler grubu içinde bulunuyor. Trinidad bu grubun en güneyinde yer alıyor ve 4800 kilometrekare yüzölçüme sahiptir.

Tobago, Trinidad’ın kuzeydoğusunda yer alıyor ve 516 kilometrekare yüzölçüme sahiptir. Trinidad adasında bulunan iki yarımada Venezuela’ya 14 km uzaklıktadır. Bu yarımadalar, Venezuela’dan iki dar boğazla ayrılıyorlar ve aralarında Paria Körfezi bulunuyor.

Ülkeye bağlı 21 adacık bulunuyor. Chacachacare, Little Tobago, Monos, Gasparee, St. Giles Adası ve Huevos ülkenin önemli adalarındandır. Ülkede ayrıca 6’şar liman ve havaalanı bulunuyor.

Trinidad’ın popüler ve tarihi meydanı Plaza Mayor, Museo Historico Municipal, Plaza Carillo, Casa Templo de Santeria Yemaya, Caroni Kuş Kutsal Alanı gezilecek yerler arasındadır. Sakinlik ve plaj isteyenler için Tobago sakin ve huzurlu bir tatil sunuyor. Kuzey Amerika’nın en eski yağmur ormanı olan Tobago Yağmur Ormanı ilginizi çekebilir.

Denize girmek isteyenler için; Trinidad’ta Maracas, Chagville, Tyrico, Toco, Los Iros, Las Cuevas, Mayaro, Quinam; Tobago’da Güvercin Noktası, MT Irvine, İngiliz Körfezi, Mağaza Körfezi, Kano Körfezi, Bucco ve Grange en ünlü plajlardır.

Türkiye’den Trinidad ve Tobago’ya tek aktarmayla gidebilirsiniz. İstanbul-NewYork seferiyle John F. Kennedy Havaalanı’nda indikten sonra Jet Blue’dan aktarma yapıyorsunuz. Tek aktarmayla ülkenin başkenti olan Port of Spain’de bulunan Piarco Uluslararası Havaalanı’na iniyorsunuz.

Trinidad ve Tobago Nüfusu Ne Kadardır?

Trinidad ve Tobago’nun nüfusu 1.399.488 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %0,32’dir. Nüfusun %96’sı Trinadad, %4’ü de Tobago’da yaşıyor. Kilometre başına 273 kişi düşüyor. Yaşam süresi ortalama 68,27 yıldır. Bu süre erkeklerde 65, 74, kadınlarda 70,92 yıldır.

Nüfusun %35,5’i siyahî, %40,3’ü Doğu Hindistanlı, ,4’ü melez, %0,6’sı beyaz, %1,2’si de Asyalı ve diğer ırklardır.

Trinidad ve Tobago Başkenti Neresidir?

Trinidad ve Tobago’nun başkenti, Trinidad adasında bulunan Port of Spain (İspanya Limanı) şehridir. Ülkenin üçüncü büyük kentidir. Kent, tropikal bir iklime sahiptir. Haziran ve Kasım ayları arası ziyaret için en uygun dönemdir.

Queens Park Savannah, Lara Promenade, Magnificens Seven, Ulusal Müze Ve Sanat Galerisi, Red House Parliament, Port Of Spain Çeşmesi, Christopher Columbus Meydanı, Laventile Tepesi, Stollmeyer Kalesi ziyaret edilecek yerler arasındadır.

Trinidad ve Tobago Para Birimi Nedir?

Ülkenin kullandığı ulusal para birimi Trinidad ve Tobago Dolarıdır. Bir Trinidad ve Tobago Doları 1,09 Türk Lirasına eşittir.

Trinidad ve Tobago Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili İngilizcedir. İngilizce dışında, ülkede; Hintçe, Fransızca, İspanyolca ve Çince dilleri de konuşuluyor.

Trinidad ve Tobago ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Trinidad ve Tobago ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Trinidad ve Tobago, Türkiye’den 7 saat geridedir. Buna göre Trinidad ve Tobago’da saatler 09.00 iken, Türkiye’de saat 16.00’dır.