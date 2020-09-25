Truva Antik Kenti Çanakkale İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Truva Antik Kenti, Çanakkale’nin güneybatı ucunda, boğazı kontrol eden bir konumda kurulmuştur. Liman kenti olması dolayısıyla, birçok medeniyetin ilgisini çekmiştir. Kent, Athena Tapınağı ile özdeşleşmiştir. Birçok ünlü komutan, bu tapınağı ziyaret ederek, adaklar sunmuşlardır.

Truva (Troya) Antik Kenti Nerededir?

Truva Antik Kenti, Marmara Bölgesinde bulunan Çanakkale ilçesinde bulunuyor. Çanakkale’nin Tevfikiye Köyünün yakınlarında “Hisarlık Tepesi” olarak adlandırılan bir tepe üzerinde yer alıyor.

Truva Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Truva Antik Kentine Çanakkale merkezden kalkan otobüs veya minibüslerle gidebilirsiniz. Özel veya kiraladığınız araçla gitmek isterseniz Çanakkale-Ezine yolunu takip ediyorsunuz. Bu yolu 30 km takip ettikten sonra Çıplak ve Hisarlık sapağından dönüyorsunuz. Yaklaşık 5 km sonra antik kente varıyorsunuz.

Truva Antik Kenti Hakkında

Truva Antik Kenti, 1998’den beri UNESCO Dünya Mirası listesindedir. 1996’dan beri de Milli Park statüsündedir. Antik kentten günümüze pek fazla tarihi eser kalmamıştır. 1871’de Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann , Homeros’un İlyada destanı doğrultusunda burada kazı çalışmaları yapmış. Bulduğu eserlerin birçoğunu da ülkesine kaçırmış. Ayrıca I. Dünya Savaşı sırasında da bazı eserler Rusya’ya kaçırılmış. Antik kente ait birçok eser halen Türkiye, Almanya ve Rusya müzelerinde sergileniyor.

Kazı çalışmaları sonucunda, kentin farklı dönemlerde dokuz kez kurulduğu ortaya çıkıyor. Kent kalıntılarıyla ilgili 9 katmana ulaşılıyor. Hamam, tiyatro, kanalizasyon sistemi, surlar, Athena Tapınağı kalıntıları görebileceğiniz tarihi eserlerdir.

Truva Antik Kenti Tarihi

Kent, ilk olarak Troia I olarak adlandırılan MÖ 3000-2500 yılları arasında 90 metre çapında surlarla çevrili bir alanda kurulmuş. Coğrafi konumu bakımından, depremler, yangınlar ve savaşlar nedeniyle kent hep aynı bölgede dokuz defa yeniden kurulmuş.

Ünlü Truva Savaşı, TroiaVII. evrede yapılmıştır. Bu evrede Truva Prensi Paris, Sparta kralı Menelaos’un karısı Helen’e âşık oluyor. Helen’i Yunanistan’dan kaçırıp, Truva’ya getiriyor. Kral Menelaos, kardeşi Miken Kralı Agamemnon ile birlikte Akha ordusunu toplayarak, Truva’ya geliyor. Savaş uzun yıllar sürer ve bir sonuca varılamaz.

Akhalılar, savaşla Truva’nın ele geçirilemeyeceğini anlayınca, ünlü Truva Atını inşa ediyorlar. İçine askerleri yerleştirerek, Truvalılara hediye olarak bırakıp, çekilme manevrası yapıyorlar. Savaşın bittiğine ve hediyeye sevinen Truvalılar, atı şehrin içine alıyor. Gece boyunca da eğlence düzenliyorlar. Atın içindeki askerler gece yarısı çıkarak, askerleri öldürüp, Paris’i ele geçiriyorlar.

Truva Antik Kenti Giriş Ücreti

Kenti ziyaretler ücretlidir. Kişi başı ücret 50 TL’dir. Ziyaretlerde Müzekart geçerlidir. 01 Nisan -30 Ekim tarihleri arasında 10.00-19.00 31 Mart -01 Eylül tarih arasında da 08.30-18.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.