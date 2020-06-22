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22.06.2020 - 08:07 |

Yüzlerce metre yüksekte yoga

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda gün batımında yoga etkinliği düzenlendi. Olimpos Teleferik tarafından organize edilen etkinliğe katılan 30 yoga tutkunu tepeye teleferikle ulaştı.

Yüzlerce metre yüksekte yoga

Gün batımıyla birlikte matlarını seren ve eğitmenleri eşliğinde yoga yapanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Olimpos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, 15 Mart'tan itibaren salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan tesisin bugün kapılarını açtığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında gereken tüm önlemlerin alındığını kaydeden Gümrükçü, girişten itibaren ateş ölçümünün, sosyal mesafeye ilişkin işaretlemelerin yapıldığını, dezenfektan ünitelerinin gerekli noktalara konulduğunu belirtti.

Tesisin açılışını da güzel bir etkinlikle gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Gümrükçü, "Doğayla ve buranın atmosferiyle doğru orantılı bir etkinlik olsun istediğimiz için yogacılarımızı davet ettik. Keyifli bir etkinlik oldu." dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Tahtalı Dağı'nın, Kemer'in en güzel noktalarından biri olduğunu ifade etti.

 Salgın nedeniyle 3 aydır kapalı olan işletmeyi tekrar açılması dolayısıyla ziyaret ettiğini kaydeden Topaloğlu, hem işletmeye hem de Kemer'e yeni dönemin ve yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

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