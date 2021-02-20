ASELSAN Mobil Dijital X-Işını Cihazı CE belgesi aldı

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirket, Türkiye’nin sağlık sistemlerinde yerli teknoloji geliştirme stratejisine, sahip olduğu yüksek teknoloji, tasarım/üretim altyapısı ve insan kaynaklarıyla destek veriyor.

ASELSAN sağlık alanındaki çalışmalarından biri de Mobil Dijital X-Ray Cihazı Geliştirilmesi Projesi. Proje kapsamında, tıbbi görüntüleme cihazlarında sistem tasarımı, cihaz entegrasyonu ve test süreçleri alanlarında tecrübe kazanılması amacıyla askeri ve sivil gezici sağlık birimlerinde, sahra hastanelerinde ve kliniklerde kullanılmak üzere Mobil Dijital X-Ray Cihazı geliştirilmesi hedeflendi.

Mobil x ışını cihazları sağlık alanında etkin şekilde kullanılıyor. Barındırdığı mobilite özelliği sayesinde hastaların çekim odasına gitme zorunluluğu olmadan ve fazla hareket etmesine gerek kalmadan çekimleri sağlanıyor.

ASELSAN Mobil Dijital X-Işını Cihazı, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirildi ve CE belgesi ile tescillendi. Böylece cihazın sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğu belgelenmiş oldu.

ASELSAN mobil radyografi sistemleri konvansiyonel ve dijital sistemleri ile zor ve acil durumlarda en hızlı sonuca ulaşmayı sağlıyor. ASELSAN mobil x ışını ürün ailesi, sürüş algoritması, kolay x ışını kaynağı pozisyonlaması ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde rakiplerinden ayrılıyor.

Cihazın, 2020 yılı sonu itibarıyla prototip üretimine geçildi. 2021 yılı sonunda seri üretime başlanması ve 2022'de ticari olarak satışının yapılması hedefleniyor.

Üretilen prototipler, yakın zamanda klinik denemelerde kullanılmak ve geri bildirim toplamak üzere hastanelere gönderilecek.

Verimli ve güvenli çözüm

ASELSAN’ın yeni nesil mobil x ışını sistemi, hastalar için gelişmiş dijital görüntüleme teknolojisi sunuyor. Bu gelişmiş, taşınabilir sistemin odağında, yeni nesil kablosuz dijital dedektör yer alıyor.

Verimliliği fazla, görüntü kalitesi yüksek ve çok fonksiyonlu özgün tasarıma sahip cihaz, hızlı kurulum ve kolay görüntü incelemesiyle kullanıcının işini kolaylaştırıyor.

Kablosuz dedektörü ile daha doğru ve kolay pozisyonlamaya imkan veren cihaz, opsiyonel uzaktan kumandalı kablosuz infrared kontrolüyle maksimum radyasyon koruması sağlıyor.

Cihazın kullanım konseptinde bakımevleri, evler, araziler, klinikler, tutukevleri, askeri sahra operasyonları, yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ortopedi servisleri veya röntgen cihazının hastaya götürülmesi gereken yer ve koşullar yer alıyor.

Pazar liderliği için yeni adımlar atılacak

ASELSAN, x ışını pazarında lider bir kuruluş olmak için de bir dizi çalışma yürütecek. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile geliştirilecek görüntü işleme kütüphanesi mobil x ışını cihazına yakın zamanda entegre edilecek.

Vücut içinde x ışını saçılımı nedeniyle görüntü üzerindeki bulanıklaşmayı giderecek algoritmalar cihazlara aktarılacak.

Yapay zeka destekli akciğer hastalıkları tespiti, kırık kemik tespiti ve benzeri yardımcı sistemler cihaza entegre edilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni yüksek voltaj jeneratör tasarımı cihazlarda kullanılacak.

ASELSAN Mobil Dijital X Işını Cihazı'nın seri üretim bandına girmesiyle bu alanda kazanılan bilgi ve birikimler diğer x ışını sistemlerine yöneltilerek "x ışını ürün ailesi" genişletilecek.