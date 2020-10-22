Bilgisayar korsanları şaşırttı! Hayır kurumlarına bağışladılar

Çete, iki hayır kurumuna Bitcoin şeklinde 10.000$ değerinde bağış yapıp makbuzlarını yayınladı.

Hayır kurumlarından biri olan Children International, bu bağışla gelen parayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Çetenin yaptığı bu hareket hem ahlaki hem kanuni açılardan garip ve kafa karıştırıcı şeklinde değerlendirildi.

Çete, kârı yüksek şirketlere fidye amacıyla siber saldırılar düzenliyor. İstedikleri fidye ödenene kadar firmaların bilgisayar ağlarını rehin alıyorlar.

Çeteden gelen açıklamada insanların kendilerine ve yaptıkları işe kötü gözle bakmalarına rağmen aldıkları paraların bir kısmını hayır kurumlarına verip birilerinin hayatında fark yarattıkları için mutlu oldukları ve bağışlara devam edecekleri belirtildi.

Çetenin bağış yaptığı Children International, Hindistan, Filipinler, Kolombiya, Ekvator, Zambiya, Dominik Cumhuriyeti, Hondura, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuklara ve ailelere destek oluyor.

Sahara’nın alt kısımlardaki bölgelere temiz su sağlanması için çalışan Water Project ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Siber güvenlik firmalarından Emsisoft’un tehdit analizi uzmanlarından Brett Callow, çetenin bağış yaparak ne gibi bir amaç güttüğünün bilinmediğini söyledi. Çete üyelerinin hissetikleri vicdani yükümlülüğü azaltmak ya da sanal teröristler yerine Robin Hood’a benzer şekilde algılanmak istemelerinin de ihtimaller arasında bulunduğu belirtildi.

Böylece tarihte ilk bir bilgisayar korsanı çetesi, hayır kurumlarına bağış yapmış oldu.