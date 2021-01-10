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    HaberlerTeknoloji Haberleri BiP nasıl kurulur, ücretli mi? BiP'te grup kurma var mı, güvenli mi, nasıl indirilir?
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    10.01.2021 - 09:59 |

    BiP nasıl kurulur, ücretli mi? BiP'te grup kurma var mı, güvenli mi, nasıl indirilir?

    BiP uygulaması ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılmaya başlandı. BiP'in nasıl kurulacağı, ücretli olup olmadığı ve grup kurulup kurulmadığı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki BiP paralı mı, nasıl kurulur, grup kurulur mu? İşte BiP ile ilgili ayrıntılar...

    BiP nasıl kurulur, ücretli mi? BiP'te grup kurma var mı, güvenli mi, nasıl indirilir?

    BiP'in ayrıntıları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Turkcell’, 7 Ocak 2021 tarihinde 100 bin kişinin cep telefonlarına BiP yüklediğini açıkladı. BiP'in kurulumu ve kullanımı ile ilgili ayrıntılar ise merak konusu. Peki BiP nasıl indirirlir, paralı mı, grup kurulur mu?

    BiP NEDİR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

    BiP tüm operatör kullancılarına açık bir uygulamadır. Hız mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma özelliği bulunuyor.
    BiP NASIL İNDİRİLİR?

    App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.

    Kaybolan mesaj

    Anlık çeviri

    Acil durum butonu

    Fotoğraf ve video gönderme

    Gece modu

    Görüntülü görüşme

    Bas konuş

    Yerel stickerlar

    BiP'te GRUP ÖZELLİĞİ VAR MI?

    BiP’te 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapabilirsiniz. mobil, web ve tablet üzerinden görüşme gerçekleştirilebilirsiniz.

    BiP, grup mesajlaşma, kaybolan mesaj, konum takibi, titreşim, yerel sticker’lar ile ücretsiz mesajlaşma fırsatı sunuyor.

    BiP ÜCRETLİ Mİ?

    BiP’le ücretsiz, arama gerçekleştirebilirsiniz.

    BiP GÜVENLİ Mİ?

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları açıkladı; “Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliği geliyor. Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. Bugün BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye’deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. BiP ile banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor.”

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