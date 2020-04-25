Çap İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Çap İşareti (Ø) Yapımı

Çap işareti klavyeler üzerinde görünür bir şekilde bulunmaz. Fakat bazı yöntemler ile çap işaretini yapmak mümkündür.



Çap İşareti Nasıl Yapılır?



Klavye üzerinde bulunan tuş takımları harf ve rakam tuşlarının yanı sıra sembolik tuşlar ve fonksiyonel tuşlar olarak da bulunmaktadır. Fakat klavye üzerinde çap işareti görünür bir şekilde bulunmaz. Çap işaretinin klavye yardımı ile nasıl yapılacağını aşağıda sizlere açıkladık.



1) Klavye de çap işaretini yapabilmek için ilk olarak ''boşluk (space) tuşunun sol tarafında bulunan ''alt'' tuşuna basılı tutularak klavyenin sağ tarafındaki sayı tuşlarından 1-5-7 sayılarına sırası ile basılmalıdır. Daha sonra ''alt'' tuşu bırakılır. Böylece çap işareti yazılmış olunur.



2) Çap işareti yapabilmenin bir başka yöntemi ise internet arama motorlarından çap yazılarak aranır ve çıkan çap işaretine kopyala yapıştır yaparak çap işaretini yazmak mümkündür.