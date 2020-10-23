Facebook 100 dili tercüme edebilecek

Yeni sistem, 100 dilden bir araya getirilen 7.5. milyar cümlenin kendisine öğretilmesiyle eğitildi. Eğitim sürecindeki cümleler internetin her tarafından bir araya getirildi ve fastText adındaki diğer sistem tarafından hangi dilde yazıldıkları belirlendi.

Facebook, bu aşamadan sonra yine kendi bünyesinde geliştirdiği LASER 2.0 sistemini kullandı. Bu sistem, insanların cümleleri anlamlarıyla ve bizzat eşleştirmesine ihtiyaç duymadan öğrenebiliyor. LASER 2.0, farklı dillerden alınma örnek cümlelerin birbirileriyle ilişkilerini ve bir arada kullanılma sıklıklarını tespit edebiliyor.

Makine, eğitimi sırasında en çok birbirileri arasında tercüme yayılan dilleri temel aldı. Makinenin eğitiminin daha isabetli olması için diller, kültürel ve coğrafi benzerliklerine göre 14 ana kola ayrıldı.

Yeni model üzerinde yapılan testler, %90 oranında isabetli sonuçlar ürettiğini de ortaya koydu.

Sistem henüz Facebook tarafından kullanılmıyor ancak platformda her gün “tercümesine bak” seçeneği ile yaklaşık 20 milyar çeviri yapılıyor. Facebook’un şu an kullandığı sistem, 160 dili tercüme edebiliyor.