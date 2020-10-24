Facebook ve Ray-Ban’in ortak üretimi akıllı gözlükler 2021'de piyasada

Facebook’un Reality Labs bölümünün asbaşkanı Andrew Bosworth, “insanlara yakınlarıyla irtibat kurmanın yeni yöntemlerini araştırma konusunda çok tutkuluyuz. EssilorLuxottica ile kurduğumuz ortaklık sayesinde ilk gerçekten modaya uygun akıllı gözlükleri piyasaya sunacağız,” açıklamasını yaptı.

Deney aşamasındaki araştırma prototipine Project Aria adı verildi. Bu cihaz bilindik gözlükler şekilde takılıyor ve piyasaya sürülecek gözlüklere gereken yazılımların ve donanım üretilmesinin yanı sıra 3 boyutlu haritalar da içeriyor.

Firma, Project Aria test gözlüklerini öncelikle çalışanlarına dağıtacak. Dağıtılan akıllı gözlüklerle ses, video, konum ve gözle izleme gibi çeşitli veriler toplanarak akıllı gözlük geliştirme konusunda ne gibi ihtimaller olduğu araştırılacak. Ayrıca, video kaydedilirken insanları yüzleri ve araç plakaları gibi gizli bilgiler buzlanacak.

Teste katılacak çalışanların Facebook çalışanı olduklarının kolaylıkla ayırt edilebilmesi için özel kıyafetleri olacak.