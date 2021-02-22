Fastboot Ne Demek? Telefonlarda Fastboot Mode Nedir Ve Ne İçin Kullanılır?



Fastboot, android işletim sistemiyle alakalı kullanılan ve tercih edilen bir ortamdır.



Fastboot Ne Demek?



Fastboot kelimesi telefon sektöründe kullanılan bir terimdir. Bu terimin birçok faydası bulunuyor. Bu ortam sayesinde çok kolay işlemler yapılabiliyor. Özellikle android işletim sistemiyle alakalı birçok konuda hizmetler sağlayabiliyor. Bu hizmetlerin başında, yükleme hizmeti bulunuyor. Fastboot sayesinde andorid işletim sistemi yeniden kurulabiliyor. Tabi ki bu işletim sistemlerini yüklerken birçok işlem bulunuyor. Bu işlemler yerine getirilerek, android işletim sistemleri kurulabilir.



Telefonlara istenilen android işletme sürümlerini yüklemeye yarayan bir ortam olarak biliniyor. Tüm işletim sistemleri için geçerli olan bir sistemdir. Bağımsız veya herhangi bir markanın işletim sistemi bu ortam sayesinde kolayca telefonlara kurulabiliyor. Kısa işlemlerle istenilen her android işletim sistemi kolayca kişinin tercihine göre kurulabiliyor.



Telefonlarda Fastboot Mode Nedir ve Ne İçin Kullanılır?



Fastboot modu telefonlara android işletim sistemi yüklemek için tercih edilir. Bu mode telefonlara kişinin tercih ettiği işletim sistemini yüklemek için hazırlanmıştır. Fastboot kullanılarak istenilen işletim sistemi kolayca telefonlara yüklenebiliyor. Telefon kullanıcıları kendisine özel olarak seçtiği bir işletim sistemini bu mod sayesinde kolayca telefonuna kurabiliyor. Telefona yeterli olan yetki verilerek, telefonun kişileştirilmesi sağlanıyor.



Farklı hizmetler sağlayarak, telefon kullanıcıların daha iyi bir telefon kullanmasını sağlıyor. Tüm yetkileri telefon kullanıcılarına vererek, telefonların kullanıcıların istediği şekilde kullanılmasını sağlıyor. Telefon sahipleri Fastboot sayesinde android işletim sistemleri arasından istediğini seçerek, telefonuna yükleyebiliyor.