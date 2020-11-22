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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google, Facebook, Twitter ülkeyi terk ediyor
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    22.11.2020 - 17:30 |

    Google, Facebook, Twitter ülkeyi terk ediyor

    Google, Facebook, Twitter ve diğer teknoloji devleri, sansür kuralları yüzünden Pakistan hükümetini ülkeyi terk etmekle tehdit etti. Pakistan hükümeti ise sosyal medya firmalarının ülkede ofis açmalarını istiyor.

    Google, Facebook, Twitter ülkeyi terk ediyor

    İnternet ve teknoloji firmaları, Pakistan hükümetinin yetkililerine örtülü bir şekilde dijital içerikleri sansürleme yetkisi vermesinden ülkeyi terk etme tehdidinde bulundu. Hükümetin bu hareketinin arkasında ifade özgürlüğünü kısıtlama niyeti bulunduğu düşünülüyor.

    Google, Facebook ve Twitter’ı temsil eden Asya İnternet Koalisyonu, basın denetleme organlarının yetkilerini artıran Pakistan başbakanı Imran Khan’ı uyardı.

    Koalisyondan, Pakistan hükümetinin bu hamlesinin hedefinde internet firmalarının olduğu ve bu tip yeni düzenlemeler yaparken hükümetin şeffaf davranmamasına tepki gösterildi.

    Sosyal medya devleri, bundan sonra İslam karşıtlığı yapılması, teröristliğin teşvik edilmesi, nefret içeren söylemler, pornografi veya ulusal güvenliği tehlikeye atan içerikler barındırmaları durumunda Pakistan hükümetine 3.14 milyon doları bulan cezalar ödeyecekler. Pakistan hükümetinin atadığı soruşturma kurumunun istediği bütün verileri şifresiz, okunabilir ve anlaşılır formatta kendilerine vermek zorunda kalacaklar. Pakistan hükümeti ayrıca bütün firmaların ülkede ofis açmalarını istiyor.

     

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