Google, Facebook, Twitter ülkeyi terk ediyor

İnternet ve teknoloji firmaları, Pakistan hükümetinin yetkililerine örtülü bir şekilde dijital içerikleri sansürleme yetkisi vermesinden ülkeyi terk etme tehdidinde bulundu. Hükümetin bu hareketinin arkasında ifade özgürlüğünü kısıtlama niyeti bulunduğu düşünülüyor.

Google, Facebook ve Twitter’ı temsil eden Asya İnternet Koalisyonu, basın denetleme organlarının yetkilerini artıran Pakistan başbakanı Imran Khan’ı uyardı.

Koalisyondan, Pakistan hükümetinin bu hamlesinin hedefinde internet firmalarının olduğu ve bu tip yeni düzenlemeler yaparken hükümetin şeffaf davranmamasına tepki gösterildi.

Sosyal medya devleri, bundan sonra İslam karşıtlığı yapılması, teröristliğin teşvik edilmesi, nefret içeren söylemler, pornografi veya ulusal güvenliği tehlikeye atan içerikler barındırmaları durumunda Pakistan hükümetine 3.14 milyon doları bulan cezalar ödeyecekler. Pakistan hükümetinin atadığı soruşturma kurumunun istediği bütün verileri şifresiz, okunabilir ve anlaşılır formatta kendilerine vermek zorunda kalacaklar. Pakistan hükümeti ayrıca bütün firmaların ülkede ofis açmalarını istiyor.