Huawei Mate 40 serisi ön siparişte 28 saniyede tükendi

Açıklamanın yapılmasından sonra cihazlar, ünlü JD.com internet sitesinden ön siparişe açıldı. JD.com’dan yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 40 serisinin ön siparişe açılan bütün stoku 28 saniyede tükendi.

İnternette canlı yayınlanan Huawei Mate 40 serisinin tanıtımını sadece JD.com üzerinden dört milyon kişi izledi.

Siteden yapılan açıklamada cihazların resmi satışa açılış tarihi olan 30 Ekim’e kadar ön siparişlerin kabul edileceği açıklandı. Ancak 30 Ekim’de yalnızca ilk birkaç saniyede ön sipariş verebilenler akıllı cihazlarına kavuşabilecek.

Huawei, yaptıkları sunumda Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerine Mate 40’tan daha fazla vakit ayırdı. Sunumun sonunda Mate 40 RS Porsche Design modeli gösterildi.

Şu anda sadece Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerine ön sipariş verilebiliyor.

Huawei’den yapılan açıklamaya göre Mate 40 serisi cihazların 36 aylık kullanımdan sonra performanslarında yalnızca %2.5’luk düşüş yaşanacak.