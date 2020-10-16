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    HaberlerTeknoloji Haberleri iPhone 12 Mini, en küçük 5G telefon olacak
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    16.10.2020 - 17:16 |

    iPhone 12 Mini, en küçük 5G telefon olacak

    iPhone 12 mini, küçük tasarımıyla hem en yeni iPhone cihazı hem en hızlı sistemi hem de en kaliteli fotoğrafları çekmenin yanı sıra 5G bağlantı isteyen ancak çoğu 5G telefon gibi büyük ebatlı cihazlar istemeyen kullanıcılara hitap edecek.

    iPhone 12 Mini, en küçük 5G telefon olacak

    iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile aynı anda tanıtılan iPhone 12 Mini, serinin en küçük, en ince ve en hafif 5G telefonu olma özelliğini taşıyor ancak daha büyük ebatlı iPhone 12’den donanım anlamında bir eksiği yok, kullanılan parçalar neredeyse aynı.

    Yeni iPhone 12 Mini, Apple’ın akıllı telefonlar kartelasında yer alan modellerin hiçbirine benziyor. Firma daha önce en çok tercih edilen cihazının küçük modelini yapmamıştı ve bu şekilde iPhone kullanmak isteyen ancak devasa boyutlardaki cihazlardan hoşlanmayan kullanıcıları da memnun etmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

    iPhone 12 Mini’nin kutusundan kulaklık çıkmayacak. Apple’ın elektronik atıkları azaltma projesi dahilinde alınan bu karar sebebiyle bu modeli tercih edecek kullanıcıların AirPods gibi diğer seçenekleri değerlendirmesi gerekecek.

    İPhone 12 Mini, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. 64 GB modelinin fiyatı 699 dolar olacak.

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